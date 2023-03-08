3 главных аргумента против выходного 8 марта

Чем глубже Украина погружается в европейский дискурс, тем ожесточеннее ежегодно становится дискуссия по поводу празднования 8 марта. Относительно "совкового" 23 февраля всем и так все понятно (наши праздники 14 октября и 6 декабря), а международный день женщин все еще остается конверсионным. Следовательно, стоит его делать выходным или нет, читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Я убежден, что 8 марта – всего лишь советская бутафория, а в свободной Украине должен быть свой праздник достойных украинских женщин. И точно не 8 марта. Приведу 3 ключевых (контр)аргумента.

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Аргумент №1: международный женский день не равен выходному

В большинстве своем страстные поклонники празднования и выходного по случаю 8 марта апеллируют к мировому опыту, якобы это именно Международный женский день, а не атавизм, который у нас остался от СССР. Сначала звучит убедительно.

Но только если не понимать контекста: главным сподвижником 8 марта как праздника и выходного был именно Советский Союз. Это было политическое решение, берущее начало еще от Ленина: в СССР по его инициативе для "защиты интересов женского рабочего движения" и пропаганды рабочего движения был создан журнал "Работница", первый номер которого вышел 8 марта по новому стилю. Особенно удивительно это выглядит на фоне полного гендерного неравенства в тюрьме народов. Больше напоминает фестиваль сексизма, чем день равенства между мужчиной и женщиной.

Возвращаясь к международному опыту: в США, где был основан праздник, постепенно отказались от него, поскольку есть День матери и День святого Валентина. Тоже касается и ведущих стран Европы. А 8 марта, как выходной, до сих пор остается у стран социалистического или постсоциалистического пространства: России, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдове, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Это все еще Международный женский день. Но хочется ли праздновать его в унисон с теми, с кем мы сражаемся?

Аргумент №2: бороться за свои права стоит именно в рабочий день

Должен сказать: мы все еще живем в обществе, что не достигло полного гендерного равенства. Это легко проследить даже за государственным аппаратом: среди 22 членов правительства (премьер-министр и министры) всего 5 женщин – 23%.

Статистически в Верховной Раде ситуация еще хуже: из 405 народных избранников 84 женщины. Это 20%.

Что касается зарплат, ситуация также не в пользу женщин. World Economic Forum ежегодно выпускает исследования гендерного разрыва Global Gender Gap Report. За 2022 год в Украине этот разрыв составляет 29%. Это означает, что на каждые 100 гривен, которые зарабатывает мужчина, за аналогичную работу женщина такого же уровня компетенций и образования получает только 71 гривну. В индексе гендерного разрыва мы находимся на 81-м месте из 147 изучаемых стран.

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То есть, желания женщин выступать за свое право и проводить марши совершенно логичны. И делать это нужно в рабочий день, а не в выходной ради эффективности таких выступлений. Ведь именно работа, гендерные квоты и оплата труда и становятся индикаторами неравенства в обществе. А значит, и выступать за равенство следует в профессиональной среде.

8 марта как возможность заявить о своих правах в рабочий день – почему бы нет?

Аргумент №3: у нас есть более подходящая дата

8 марта – просто не лучшая дата для выходного и дня достойных украинских женщин. Хотя потому, что есть 25 февраля.

Я стал одним из инициаторов, чтобы на законодательном уровне заменить 8 марта на 25 февраля. По меньшей мере, потому, что этот день стал знаковым для украинского сопротивления еще в советское время. Ведь начиная с 50-х годов прошлого века, находившиеся в диаспоре украинцы отмечали праздник Украинских Героинь. Что очевидно было невозможно в СССР, ведь это культурное сопротивление против тюрьмы народов.

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Наиболее очевидный аргумент за 25 февраля – день рождения Леси Украинки. Одной из самых выдающихся наших землячек, чей дух и слово живут даже веками. Почему бы не отдать должное самой известной украинской поэтессе и таким образом отвлечься от тяготения традиций СССР?

Скажу откровенно: не могу предусмотреть судьбу зарегистрированного законопроекта, однако буду точно рад, если этот инфопривод станет триггером для украинцев и украинок более подробно познакомиться с деятельностью Леси Украинки.

Кроме исторического контекста празднования украинцами 25 февраля есть и другие важные даты прошлого. Связаны именно с яростным месяцем. Например, в феврале родились:

Гандзя Дмитерко – военная женской чаты Сечевой Стрелков;

Дарья Гусяк – деятельница ОУН – УПА, личная связная Романа Шухевича.

Оставили этот мир в феврале и другие наши волевые землячки:

Елена Антонов – патриотка и правозащитница, врач и член Клуба творческой молодежи;

Мария Лавров – член ОУН, активная участница национально-освободительного движения;

замученная Ольга Басараб – общественный деятель Галичины начала XX века;

расстреляна в Бабьем Яру поэтесса Елена Телига.

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Февраль – лучшее время, чтобы отдать должное украинским героиням, которые и сейчас достойно продолжают роль предков. Украинская женщина сейчас – это волонтер, защитница, активистка, общественный деятель. Самая несгибаемая женщина планеты. Она должна иметь собственный праздник, отдельный от СССР и его последователей.

В заключение акцентирую: никто не имеет права запретить праздновать Международный женский день. Однако стоит ли делать из него выходной? Или все же стоит отдать предпочтение 25 февраля как Дню украинской женщины – сильной, волевой, несокрушимой, неповторимой? Ответ на эти вопросы каждый для себя найдет сам.