80% украинцев как-то помогают в защите Украины
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Как только Россия напала на Украину, большинство людей отложили свои привычные дела и бросились помогать в борьбе против оккупантов, кто как может.
Следовательно, 80% украинцев каким-то образом помогают в защите Украины, о чем свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг" в период 8 – 9 марта.
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Как украинцы помогают
- 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры;
- 37% помогают финансово;
- еще 18% участвуют в информационном сопротивлении;
- 12% продолжают работать в критической инфраструктуре;
- 10% украинцев – участники территориальной обороны.
Важно, что 91% украинцев испытывают надежду, думая о ситуации в стране, а 92% убеждены, что Украине удастся отбить нападение России.
Репрезентативный опрос провели среди 1200 взрослых украинцев методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 2,8%.
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