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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      80 миллионов за голову Трампа: как в США реагируют на угрозы Ирана

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      Напряжение между США и Ираном растет. Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки, которая была заключена еще в 2015 году. Кроме того, Иран угрожает Белому Дому военным ответом на убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ Дональд Трамп пригрозил Тегерану сокрушительным ответом.

      Как сказал корреспондент "Голоса Америки" в прямом эфире 24 канала, Вашингтон довольно серьезно относится к угрозам Ирана. Даже испытывали систему срочного оповещения граждан.

      К теме: Миссия НАТО в Ираке будет остановлена: результаты экстренного заседания Совета Альянса

      Реакция Трампа

      Президент США Дональд Трамп пригрозил взять под прицел 52 мишени в Иране, если Тегеран предпримет атаки против американцев или американских объектов. Трамп объяснил, что они символизируют 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад. Трамп говорил об уничтожении 52 культурных объектов Ирана. Такое заявление вызвало шквал возмущения в сети.

      Директор ЮНЕСКО Одре Азуле отметила, что у Трампа нет права уничтожать культурное наследие, ведь США ранее подписали соответствующие договоренности.


      Похороны Касема Сулеймани / Фото: Tk.media

      Позиция Ірана

      Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и Ирана поклялись отомстить Штатам. Во время трансляции церемонии похорон генерала Касема Сулеймани диктор местного телевидения объявил вознаграждение в 80 миллионов долларов за "голову Дональда Трампа".

      Что известно о конфликте между США и Ираном?
      В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани – популярного в Иране генерала. Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп. Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и Ирана поклялись отомстить. Это увеличивает риск для иностранных военных, которые сейчас находятся в Ираке. В частности, только американцев там – примерно 5 тысяч.

      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Дональд Трамп Ирак Конфликт между США и Ираном Иран
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