80 мільйонів за голову Трампа: як у США реагують на погрози Ірану

Напруга між США та Іраном зростає. Тегеран заявив про вихід з ядерної угоди, яка була укладена ще у 2015 році. Крім того, Іран погрожує Білому Дому військовою відповіддю на вбивство генерала Касема Сулеймані у Багдаді. Натомість Дональд Трамп пригрозив Тегерану нищівною відповіддю.

Як сказав кореспондент "Голосу Америки" у прямому ефірі 24 каналу, Вашингтон доволі серйозно ставиться до погроз Ірану. Навіть випробовували систему термінового сповіщення громадян.

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Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозив взяти під приціл на 52 мішені в Ірані, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Трамп пояснив, що вони символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому. Трамп говорив про знищення 52 культурних об'єктів Ірану. Така заява викликала шквал обурення у мережі.

Директорка ЮНЕСКО Одре Азуле наголосила, що Трамп немає права знищувати культурну спадщину, адже США раніше підписали відповідні домовленості.



Похорон Касема Сулеймані / Фото: Tk.media

Позиція Ірану

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та Ірану поклялися помститися Штатам. Під час трансляції церемонії похорону генерала Касема Сулеймані диктор місцевого телебачення оголосив винагороду у 80 мільйонів доларів за "голову Дональда Трампа".

Що відомо про конфлікт між США та Іраном?У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані – популярного в Ірані генерала. Наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп. Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та Ірану поклялися помститися. Це збільшує ризик для іноземних військових, які зараз перебувають в Іраку. Зокрема, тільки американців там – приблизно 5 тисяч.