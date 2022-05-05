810 квартир в 32 многоэтажках разрушены: последствия утреннего обстрела Краматорска

Российские войска утром 5 мая нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате бесчеловечной атаки 810 квартир в 32 многоэтажках города повреждены.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что кафиры целенаправленно нанесли удар по гражданским. Своевременная эвакуация спасла десятки жизней, если бы не она – количество жертв было огромным. Он еще раз призвал всех позаботиться о своей жизни и эвакуироваться из области.

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Нет ни одного погибшего, но 25 человек ранены, написал Павел Кириленко. В 5 многоэтажках отсутствует электричество, а в 15 – газ, над восстановлением работают. Кроме многоэтажек, по его словам, повреждены также:

6 частных домов;

2 школы;

детсад;

медицинское учреждение;

котельную;

несколько предприятий и торговых заведений.

В частности, оккупанты в Краматорске обстреляли цеха крупнейшего украинского производителя литых и кованых изделий для металлургии ПАО "Энергомашспецсталь".

Разрушения, причиненные россиянами в Краматорске / Фото Донецкой ОВА

Удары россиян по Донетчине

В поврежденных домах в Краматорске сейчас проживает не более 10% от привычного количества жителей. Эвакуация спасает жизнь!

По информации Павла Кириленко, утром 5 мая россияне совершили массовый обстрел по всей линии фронта и нанесли ракетные удары по городам, расположенным в тылу.

В результате ночного обстрела Часового Яра по меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов. В то же время под огнем Градов оказалась Авдеевка, где оккупанты повредили 3 дома и перебили линию электропередач.

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Периодически враг обстреливает Марьинку, по данным главы Донецкой ОВА, россияне применяют зажигательные кассеты. Единичные обстрелы – на Светлодарском направлении, к счастью, без жертв.

Обратите внимание, что цель оккупантов до сих пор неизменна – установить контроль над Краматорском и Северодонецком. Однако Вооруженные Силы Украины не разрешают российским захватчикам выполнять свои планы.

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