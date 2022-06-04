83-летний яхтсмен из Японии стал самым старым человеком, самостоятельно переплывшим Тихий океан

Кенити Хорие – японский яхтсмен-одиночка. И он один из тех, кто на собственном примере доказывает, что цифры – условность. Так что в свои 83 года он самостоятельно переплыл Тихий океан, установив рекорд.

Известно, что яхтсмену установить мировой рекорд удалось 4 июня. Он стал старейшим в мире яхтсменом-одиночкой, переплывшим Тихий океан.

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Путешествие длилось более двух месяцев

Хорие прибыл в полуостров Кии, на западе Японии, в 02:39. Это 83-летний яхтсмен совершил после двух месяцев плавания.

Не разрешайте своим мечтам оставаться мечтами. Поставьте себе цель и работайте над ее достижением, и вас ждет прекрасная жизнь,

– подчеркнул он.

Мужчина для покорения Тихого океана выбрал 990-килограммовую и почти шестиметровую парусную лодку Suntory Mermaid III. На нем он отправился из Сан-Франциско в штате Калифорния, 27 марта.

Яхтсмен признается, что бывали в этом путешествии сложные промежутки пути. Но он сохранял покой, потому что имел возможность ежедневно поддерживать связь с родными. Им он звонил по телефону с помощью спутникового телефона. Хорие добавил, что его семья очень волновалась бы, если бы он хоть раз в день не давал о себе слышать.

Заметим, что во время путешествия Хорие в порты не заходил. 16 апреля его заметили у гавайского острова Оаху.

Кенити Хорие – самый известный яхтсмен Японии

Для яхтсмена это не первое его путешествие по Тихому океану. Еще в 1962 году, когда 23-летний Хорие был продавцом автозапчастей, он совершил непрерывное путешествие через Тихий океан. Тогда он плыл из Японии в Калифорнию.



В 1962 году Хорие уже отправлялся в путешествие по Тихому океану / Фото AP

У меня была уверенность, что я справлюсь – я просто хотел принять вызов,

– сказал Хорие.

Тогда он рассказывал, что иногда его преодолевала тревога. Особенно когда начинались штормы. А все потому, что на его борту было только радио. О GPS в те времена, разумеется, речи и быть не могло.

Уходил из порта Нисиномия 12 мая он незаконно. Разрешений на это мужчина тогда не получил. Само же путешествие длилось 94 дня. Из продовольствия, к слову, у него были только консервы и рис. А прибыл он в США без паспорта и средств.

И хотя документов у него при себе не было, тогдашний мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер предоставил отчаянному яхтсмену визу.

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