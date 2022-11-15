85 ракет выпущены по Украине, – Зеленский срочно обратился к украинцам

На фоне массированной ракетной атаки президент Владимир Зеленский обратился к украинским. Глава государства призвал граждан беречь себя.

Президент также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги. По словам Владимира Зеленского, враг запустил 85 ракет.

Важно Оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, 20 из них еще в полете, – Воздушные силы

Есть угроза новых ударов

Глава государства сообщил, что в полете предположительно есть еще 20 вражеских ракет, поэтому важно находиться в укрытии.

Целью вражеских ракетных ударов явилась энергетическая инфраструктура нашего государства. Президент подчеркнул, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Срочное обращение Зеленского: смотрите видео



Главное о массированной ракетной атаке

Во время проведения саммита "Большой двадцатки" Россия снова решила продемонстрировать, что является страной-террористом. Оккупанты это доказывают прямо сейчас.

По всей стране, кроме временно оккупированного Крыма, раздается тревога. Взрывы уже прозвучали в большинстве украинских областей. ПВО работают на максимум и сбивают российские ракеты. Под ударом оказались Киевская, Львовская, Ровенская, Кировоградская, Сумская, Черниговская, Тернопольская, Волынская, Житомирская, Хмельницкая и другие области.