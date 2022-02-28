87 домов разрушены во время сокрушительного обстрела Харькова
Источник:мэрия Харькова
Харьков пережил масштабную атаку российских захватчиков. В городском совете рассказали о последствиях жестоких обстрелов.
Харьковская мэрия уточнила, что из-за обстрелов в городе разрушены 87 жилых домов в разных районах. С полным список можно ознакомиться по ссылке.
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В Индустриальном районе:
- на улице Библика;
- Большой Кольцевой;
- Сергея Грицевца;
- Мира.
В Киевском районе:
- на улице Саперной;
- Натальи Ужвий;
- Дружбы Народов;
- Труфанова;
- Шевченко;
- по проспекту Академика Курчатова.
В Московском районе:
- на улице Познанской;
- Валентиновской;
- Бучмы;
- Героев Труда;
- Светлой;
- Академика Павлова;
- Леся Сердюка,
- проспекте Тракторостроителей.
В Немышлянском районе:
- на улице Амосова.
В Холодногорском районе:
- на улице Золочевской;
- Большой Панасовской;
- Самодеятельной.
В Шевченковском районе:
- на улице Новоалександровской;
- Балакиерва;
- Деревянко;
- Клочковской;
- Новгородской;
- Отакара Яроша;
- Сумгаитский;
- Старицкого;
- 23 Августа;
- Людвига Свободы;
- на проспекте Науки;
- на переулке 23 августа.
Ранее мэр Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков впервые переживает такое за свою многолетнюю историю. Снаряды там попадают в жилые дома и убивают мирных жителей.
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