87 домов разрушены во время сокрушительного обстрела Харькова

28 февраля 2022 , 20:19
Читати новину українською

Источник:

мэрия Харькова

Харьков пережил масштабную атаку российских захватчиков. В городском совете рассказали о последствиях жестоких обстрелов.

Харьковская мэрия уточнила, что из-за обстрелов в городе разрушены 87 жилых домов в разных районах. С полным список можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также Военное преступление Путина: появилось видео момента обстрелов жилых районов Харькова

В Индустриальном районе:

  • на улице Библика;
  • Большой Кольцевой;
  • Сергея Грицевца;
  • Мира.

В Киевском районе:

  • на улице Саперной;
  • Натальи Ужвий;
  • Дружбы Народов;
  • Труфанова;
  • Шевченко;
  • по проспекту Академика Курчатова.

В Московском районе:

  • на улице Познанской;
  • Валентиновской;
  • Бучмы;
  • Героев Труда;
  • Светлой;
  • Академика Павлова;
  • Леся Сердюка,
  • проспекте Тракторостроителей.

В Немышлянском районе:

  • на улице Амосова.

В Холодногорском районе:

  • на улице Золочевской;
  • Большой Панасовской;
  • Самодеятельной.

В Шевченковском районе:

  • на улице Новоалександровской;
  • Балакиерва;
  • Деревянко;
  • Клочковской;
  • Новгородской;
  • Отакара Яроша;
  • Сумгаитский;
  • Старицкого;
  • 23 Августа;
  • Людвига Свободы;
  • на проспекте Науки;
  • на переулке 23 августа.

Ранее мэр Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков впервые переживает такое за свою многолетнюю историю. Снаряды там попадают в жилые дома и убивают мирных жителей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Ірина Буртик