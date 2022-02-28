87 домов разрушены во время сокрушительного обстрела Харькова

Харьков пережил масштабную атаку российских захватчиков. В городском совете рассказали о последствиях жестоких обстрелов.

Харьковская мэрия уточнила, что из-за обстрелов в городе разрушены 87 жилых домов в разных районах. С полным список можно ознакомиться по ссылке.

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В Индустриальном районе:

на улице Библика;

Большой Кольцевой;

Сергея Грицевца;

Мира.

В Киевском районе:

на улице Саперной;

Натальи Ужвий;

Дружбы Народов;

Труфанова;

Шевченко;

по проспекту Академика Курчатова.

В Московском районе:

на улице Познанской;

Валентиновской;

Бучмы;

Героев Труда;

Светлой;

Академика Павлова;

Леся Сердюка,

проспекте Тракторостроителей.

В Немышлянском районе:

на улице Амосова.

В Холодногорском районе:

на улице Золочевской;

Большой Панасовской;

Самодеятельной.

В Шевченковском районе:

на улице Новоалександровской;

Балакиерва;

Деревянко;

Клочковской;

Новгородской;

Отакара Яроша;

Сумгаитский;

Старицкого;

23 Августа;

Людвига Свободы;

на проспекте Науки;

на переулке 23 августа.

Ранее мэр Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков впервые переживает такое за свою многолетнюю историю. Снаряды там попадают в жилые дома и убивают мирных жителей.

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