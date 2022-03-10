89% украинцев ждут от Запада закрытия неба над Украиной – это приоритет номер один

Закрытие неба над Украиной является сегодня наиболее необходимой помощью со стороны наших зарубежных партнеров, в частности – НАТО. Так считают 89% украинцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг". 47% украинцев ждут от наших зарубежных партнеров предоставление Украине оружия.

Украинцы ждут помощи Запада

Каждый пятый украинец надеется, что НАТО примет решение о закрытии неба над Украиной в ближайшее время, 31% считают, что это решение будет принято позже. Впрочем, 43% опрошенных подозревают, что НАТО не пойдет на этот шаг.

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Среди причин, по которым НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, главной украинцы считают страх войны с Россией – такое мнение высказали 79% опрошенных. Еще 12% считают, что НАТО не хочет испортить отношения с Россией. 90% выступили за то, чтобы Украина и дальше оказывала давление на западных партнеров с целью закрытия неба. Только 7% этого не хотят.

В целом, украинцы лучше оценивают дипломатическую поддержку со стороны западных партнеров – 48% считает ее целиком или скорее достаточной. Гуманитарную помощь считают целиком или скорее достаточной 47%, финансирование – 39%, экономические санкции – 33%. А вот военной помощи, по мнению украинцев, существенно не хватает: вполне достаточной ее считают 7%, скорее достаточной – 22%, в то время как совсем или скорее недостаточной – 66% опрошенных.

Следовательно, украинцы хорошо осведомлены о поддержке, которую нам оказывают западные партнеры – как на уровне государств, так и на уровне компаний, общественных организаций, простых граждан. Мы не только знаем об этой поддержке, но и ценим ее, благодарим ее.

Россия меняет тактику

Однако закрытие неба и военная помощь для нас приоритетна. Этот приоритет – не прихоть украинской власти или украинских граждан. Он исходит из того типа войны, который навязывает нам сегодня враг.

Россия поняла, что получила достойный отпор от наших Вооруженных сил, Территориальной обороны и даже рядовых граждан. Она поняла, что блицкрига не получилось, а войска увязли в Украине без особых перспектив военного успеха.

Поэтому Россия бьет по самой дорогой и ценной – жизнью мирных граждан, женщин, детей – сбрасывая бомбы и ракеты на жилые кварталы, школы, больницы.

Трагедия в Мариуполе, когда в результате атаки был разрушен роддом, не дает малейших сомнений: украинцев пытаются запугать, сломить дух и силы сопротивляться. А если не получится – уничтожить.

Приоритет номер один

Поэтому закрытие неба и помощь самолетами и средствами противовоздушной обороны для нас сегодня – приоритет номер один. Самая важная и нужная помощь. Украинцы, как показывает опрос, ознакомлены с опасениями партнеров, с озвученными причинами их колебаний. Но украинцы не примут такой позиции партнеров. На кону – человеческие жизни. Жизни украинских женщин, детей, стариков. Которые мы теряем каждый день. И для наших людей эти колебания партнеров выглядят как элементарная трусость, нехватка воли и человечности.

Пока идут переговоры и размышления о том, как помочь Украине в рамках текущих обязательств и международных правил – здесь, в Украине, гибнут мирные люди, рушится гражданская инфраструктура.

Путинский режим в полной мере доказал свой бесчеловечный характер. И противопоставить ему можно только решительность, единодушие и смелость Запада и всего цивилизованного мира.

Благодаря популярному фильму, призыв "Не смотри вверх!" (Don't look up!) стал символом политической нерешительности и игнорирования сверхважных угроз. Мы живем не в фильме. И политикам во всем мире этот призыв точно не подойдет. Мы, украинцы, смотрим вверх. Хотя оттуда на нас летит смерть. Пора уже взглянуть туда и всему цивилизованному миру.

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