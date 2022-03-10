Українці чекають на допомогу Заходу

Кожен п'ятий українець сподівається, що НАТО прийме рішення про закриття неба над Україною найближчим часом, 31% вважають, що це рішення буде прийнято пізніше. Втім, 43% опитаних підозрюють, що НАТО не піде на цей крок.

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Серед причин, чому НАТО не хоче закривати небо над Україною, головною українці вважають страх війни з Росією – таку думку висловили 79% опитаних. Ще 12% вважають, що НАТО не хоче зіпсувати з Росією відносини. 90% виступили за те, щоб Україна і далі тиснула на західних партнерів з метою закриття неба. Лише 7% цього не хочуть.

Загалом, українці найкраще оцінюють дипломатичну підтримку з боку західних партнерів – 48% вважає її цілком або скоріше достатньою. Гуманітарну допомогу вважають цілком або скоріше достатньою 47%, фінансування – 39%, економічні санкції – 33%. А от військової допомоги, на думку українців, суттєво бракує: цілком достатньою її вважають 7%, скоріше достатньою – 22%, у той час як зовсім чи скоріше недостатньою – 66% опитаних.

Отже, українці добре обізнані з підтримкою, яку нам надають західні партнери – як на рівні держав, так і на рівні компаній, громадських організацій, простих громадян. Ми не лише знаємо про цю підтримку, але й цінуємо її, вдячні за неї.

Росія міняє тактику

Проте, закриття неба і військова допомога є для нас пріоритетною. Цей пріоритет – не примха української влади чи українських громадян. Він виходить з того типу війни, який нав'язує нам сьогодні ворог.

Росія зрозуміла, що отримала гідну відсіч від наших Збройних сил, Територіальної оборони і навіть пересічних громадян. Вона зрозуміла, що бліцкригу не вийшло, а війська зав'язли в Україні без особливих перспектив військового успіху.

Тому Росія б'є по найдорожчому і найціннішому – життям мирних громадян, жінок, дітей – скидаючи бомби і ракети на житлові квартали, школи, лікарні.

Трагедія у Маріуполі, коли внаслідок атаки був зруйнований пологовий будинок, не дає найменших сумнівів: українців намагаються залякати, зломити дух і сили чинити спротив. А якщо не вийде – знищити.

Пріоритет номер один

Саме тому закриття неба і допомога літаками та засобами протиповітряної оборони для нас сьогодні – пріоритет номер один. Найважливіша і найпотрібніша допомога. Українці, як свідчить опитування, ознайомлені із побоюваннями партнерів, з озвученими причинами їхніх коливань. Але українці не приймуть такої позиції партнерів. На кону – людські життя. Життя українських жінок, дітей, стареньких. Які ми втрачаємо щодня. І для наших людей ці коливання партнерів виглядають як елементарне боягузтво, брак волі та людяності.

Поки йдуть переговори і роздуми про те, як допомогти Україні в межах поточних зобов'язань і міжнародних правил – тут, в Україні, гинуть мирні люди, руйнується цивільна інфраструктура.

Путінський режим в повною мірою довів свій нелюдський характер. І протиставити йому можна лише рішучість, одностайність і сміливість Заходу та всього цивілізованого світу.

Завдяки популярному фільмові, заклик "Не дивитися вгору!" (Don't look up!) став символом політичної нерішучості та ігнорування надважливих загроз. Ми живемо не у фільмі. І політикам у всьому світі цей заклик точно не пасуватиме. Ми, українці, дивимося вгору. Хоч звідти на нас летить смерть. Час вже подивитися туди і всьому цивілізованому світові.

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