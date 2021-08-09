Идеология "русского мира" разрушается: кто такие коренные народы Украины

Генеральная ассамблея ООН в 1994 году приняла решение отмечать Международный день коренных народов мира ежегодно 9 августа. Сохраняя социокультурную специфику, различные этносы постоянно сталкиваются с необходимостью защиты своих прав как самостоятельных народов.

Они стремятся добиться признания своей самобытности и образа жизни. Несмотря на то, что ряд подобных этнонациональных сообществ имеет достаточно древнее происхождение, мировое сообщество только в XX веке сосредоточилось на решении указанных проблем.

Важно Верховная Рада приняла закон о коренных народах

В Украине понятие "коренные народы" было закреплено в Конституции 28 июня 1996 года. В статьях 11, 92 и 119 Конституции еще четверть века назад было зафиксировано, что понятия "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными. При этом статьей 92 прямо предусмотрено, что права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины.

В чем важность закона

Законом "О коренных народах Украины" были определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на:

лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей;

выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;

поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

В 2014 году на уровне постановления Верховной Рады Украины крымскотатарский народ был признан коренным народом. Но этого было недостаточно. Потому что Конституция говорит о том, что статус, права и интересы коренных народов должны регулироваться законом. Именно сейчас такой законопроект был принят Верховной Радой Украины.

Председатель правления ОО "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук рассказала, что этот закон в первую очередь нужен для представителей коренных народов. Также он имеет важное символическое значение для Крыма.

Наконец Украина начала выполнять международные обязательства по их защите. Российская Федерация проводит политику колонизации оккупированного полуострова, но еще до оккупации отмечалась репрессивной политикой к коренным народам в разных субъектах Федерации, где весомую часть составляют нерусские,

– отметила Матвийчук.

"Стоит вспомнить о подавлении культуры, уничтожении языка и национальной самобытности, агрессивной ассимиляции и тому подобное. Потенциально, этот закон может стать еще одним правовым рычагом влияния в этой борьбе за освобождение украинских территорий и защиты людей, которые на них проживают", – напомнила она.

Председатель правления ОО "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук / Фото – "Детектор медиа"

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины. Представительские органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Согласно документу, который подписал глава государства, коренные народы имеют право на:

соблюдение, возрождение и развитие духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев;

сохранение материального и нематериального культурного наследия;

определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики;

сотрудничество с учреждениями образования для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа;

через представительные органы создавать свои средства массовой информации;

получать государственную поддержку;

в соответствии с Конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни.

Украинский крымскотатарский политик, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отмечает важность того, что в законе прописано, кто такие коренные народы Украины.

Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал о документе / Фото – фейсбук Эскендера Бариева

В документе отмечается, что это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

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Бариев говорит, что принятие этого закона улучшает имидж Украины как европейского государства. Таким образом Украина становится примером для многих стран мира, в которых проживает около 400 миллионов коренных народов.

Украина может быть примером и на различных международных площадках. И мы можем говорить, что на законодательном уровне она урегулировала вопрос коренных народов своего государства,

– говорит политик.

Согласно закону, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и иного назначения. Представительские органы коренных народов также могут участвовать в их международном представительстве.

Это шаг к членству в НАТО, потому что это годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год, где предусмотрено создание условий для построения гармоничного общества с учетом этнокультур коренных народов. Во-вторых, это шаг к членству в ЕС, потому что в пункте 60-й резолюции Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной отмечена необходимость привлечения внимания к вопросу законодательства о коренных народах,

– объясняет Бариев.

Член Меджлиса крымскотатарского народа / Фото – фейсбук Эскендера Бариева

"Этот закон является началом для разрушения идеологии "русского мира"

По словам политика, принятый закон является шагом к деоккупации Крыма, потому что "Украина таким образом заверила коренные народы, что их конституционные права, в том числе право на самоопределение, будут реализованы исключительно в Украине. Поэтому для коренных народов Крыма будущее может быть только в Украине, а не в российском государстве".

Пропагандистская идеология, которую создает Путин для захвата Украины, говорит эксперт, рушится.

Это является стимулирующим шагом для коренных народов бороться за освобождение Крыма и восстановление целостности Украины. Также этот закон является началом для разрушения идеологии "русского мира",

– добавил член Меджлиса.

И добавил: "Поэтому мы видим как отреагировали чиновники Российской Федерации. Это было и заявление Госдумы и три заявления со стороны президента России Владимира Путина, который заявил, что закон о коренных народах Украины – это оружие массового уничтожения".

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