Вони прагнуть домогтися визнання своєї самобутності та способу життя. Попри те, що низка подібних етнонаціональних спільнот має досить давнє походження, світова спільнота тільки у XX-му столітті зосередилося на розв'язання зазначених проблем.

Важливо Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи

В Україні поняття "корінні народи" було закріплене в Конституції 28 червня 1996 року. У статтях 11, 92 та 119 Конституції ще чверть століття тому було зафіксовано, що поняття "корінні народи" і "національні меншини" не є тотожними. При цьому статтею 92 прямо передбачено, що права корінних народів і національних меншин визначаються виключно законами України.

У чому важливість закону

Законом "Про корінні народи України" були визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на:

позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей;

виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі;

заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

У 2014 році на рівні постанови Верховної Ради України кримськотатарський народ був визнаний корінним народом. Але цього було не достатньо. Тому що Конституція говорить про те, що статус, права та інтереси корінних народів повинні регулюватися законом. Саме зараз такий законопроєкт був ухвалений Верховною Радою України.

Голова правління ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук розповіла, що цей закон в першу чергу потрібен для представників корінних народів. Також він має важливе символічне значення для Криму.

Нарешті Україна почала виконувати міжнародні зобов’язання по їх захисту. Російська Федерація проводить політику колонізації окупованого півострова, але ще до окупації відзначалася репресивною політикою до корінних народів у різних суб’єктах Федерації, де вагому частину складають неросіяни,

– наголосила Матвійчук.

"Варто згадати про придушення культури, знищення мови та національної самобутності, агресивну асиміляцію тощо. Потенційно, цей закон може стати ще одним правовим важелем впливу у цій боротьбі за звільнення українських територій та захисту людей, які на них проживають", – нагадала вона.

Голова правління ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук / Фото – "Детектор медіа"

Закон забороняє заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України. Представницькі органи корінних народів можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Згідно з документом, який підписав Глава держави, корінні народи мають право на:

дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв;

збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;

визначення переліку власних місць та об'єктів релігійного та культурного значення; відновлення своєї історичної топоніміки;

співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу;

через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації;

отримувати державну підтримку;

відповідно до Конституції та законів України зберігати і зміцнювати свої особливі політичні, правові, соціальні та культурні інститути, зберігаючи при цьому свою участь в економічному, соціальному та культурному житті.

Український кримськотатарський політик, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв зазначає на важливості того, що в законі прописано, хто такі корінні народи України.

Член Меджлісу кримськотатарського народу розказав про документ / Фото – фейсбук Ескендера Барієва

У документі зазначається, що це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови й культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

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Барієв каже, що прийняття цього закону покращує імідж України як європейської держави. Таким чином Україна стає прикладом для багатьох країн світу, в яких проживає близько 400 мільйонів корінних народів.

Україна може бути прикладом і на різних міжнародних майданчиках. І ми можемо говорити, що на законодавчому рівні вона врегулювала питання корінних народів своєї держави,

– каже політик.

Згідно з законом, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби; на резервування для представників корінних народів, що повертаються на територію Криму, земель сільськогосподарського та іншого призначення. Представницькі органи корінних народів також можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Це крок до членства в НАТО, бо це річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік, де передбачено створення умов для побудови гармонійного суспільства з урахуванням етнокультур корінних народів. По-друге, це крок до членства в ЄС, бо в пункті 60-му Резолюції Європарламенту про виконання Угоди про асоціацію ЄС з Україною наголошено на необхідності привернення уваги до питання законодавства про корінні народи,

– пояснює Барієв.

Член Меджлісу кримськотатарського народу / Фото – фейсбук Ескендера Барієва

"Цей закон є початком для руйнації ідеології "русского мира"

За словами політика, прийнятий закон є кроком до деокупації Криму, бо це "Україна таким чином запевнила корінні народи, що їх конституційні права, в тому числі право на самовизначення буде реалізоване виключно в Україні. Тому для корінних народів Криму майбутнє може бути тільки в Україні, а не в російській державі". Пропагандистська ідеологія, яку створює Путін для захоплення України, каже експерт, руйнуються.

Це є стимулюючим кроком для корінних народів боротися за звільнення Криму та відновлення цілісності України. Також цей закон є початком для руйнації ідеології "русского мира",

– додав член Меджлісу кримськотатарського народу.

І додав: "Тому ми бачимо як відреагували високопосадовці Російської Федерації. Це була і заява Держдуми і три заяви з боку президента Росії Володимира Путіна, який заявив, що закон про корінні народи України – це зброя масового знищення".

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