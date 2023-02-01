Ноги наконец-то привыкли к дороге: 9 день марафона чеха на Донбасс

По состоянию на утро 1 февраля волонтер из Чехии Петр уже проходит Тернополь. В скором времени мужчина планирует пересечь отметку в 400 пройденных километров. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Путь через поле во время града

Сегодня я уже прохожу Тернополь. Дальше – Хмельницкий. Впереди еще много километров, но я уверенно двигаюсь вперед.

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Мои ноги наконец-то привыкли проходить такое расстояние каждый день. Сегодня я впервые очнулся без боли. Привык. Остается только боль в колене.

Вчера я шел около 10–12 километров по дороге через поле. Ветер был таким сильнім, что задувал уши. А потом к нему еще град прибавился.

Было приятно, что люди по дороге останавливались на автомобилях и предлагали меня подвезти. Очень много машин останавливалось, но я всем отказывал и говорил, что должен идти пешком.

Люди удивлялись, когда слышали, куда я иду. Но желали мне удачи.

Когда захожу куда-нибудь на кофе, то денег с меня не берут. Вчера вкусной солянкой угостили. Мир не без добрых людей, а в Украине – их очень много.

Петр уже проходит Тернополь / Фото волонтера

Сбор продвигается медленно

По состоянию на утро 1 февраля мне удалось собрать 74 911 крон, 19 876 гривен и 33 евро. На самом деле, это очень мало. В планах у меня была намного большая сумма – 1,5 миллиона крон. Поэтому прошу всех активнее приобщаться к сбору.