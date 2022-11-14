9-летняя дочь защитника собрала более 300 тысяч для армии

Маргарита Полищук собрала для украинской разведки более 300 тысяч гривен. На эти деньги купили авто и дрон.

Семья живет в селе Павловка Винницкой области. Отец девочки также защищает Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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С чего девочка начала сбор

Когда папа 9-летней Маргариты ушел воевать, девочка начала собирать деньги на армию.

Началось с "военной" униформы девочки и пароля "паляниця", без которого никто не мог зайти в их дом,

– говорится в сообщении.

После игр девочка решила собирать деньги для помощи защитникам. Сначала она начала сбор на дрон:

ящики для сбора средств появились в селе Павловка;

впоследствии внучку поддержала бабушка и начала собирать деньги в городе Староконстантинове на Хмельнитчине.

Так появились первые 100 тысяч гривен, за которые приобрели дрон. Тем не менее девочка продолжила свое дело и собрала еще 200 тысяч на автомобиль.

И вот недавно автомобиль, загруженный необходимыми для военных вещами, отправился на передовую,

– говорится в сообщении.

Девочка собрала на армию более 300 тысяч гривен / Фото с сайта АрмияInform

Разведчики рассказали, что автомобиль и дрон, деньги на которые собрала 9-летняя Маргарита, уже выполняют боевые задания в одной из самых горячих точек на линии столкновения.

Как маленькие украинцы помогают армии

10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия собрала 21 тысячу гривен для ВСУ. Девочка со всеми желающими играла в шашки. Кто проигрывал – должен был заплатить. Так и собрала деньги.

Средства она принесла в фонд Сергея Притулы. Тот расплакался, а потом рассказал историю девочки в соцсетях.

Впоследствии деньги волонтеру принес и 8-летний Сережа из Чернигова. Мальчик собрал для украинской армии 64 тысячи гривен. Он заработал их на Валу в Чернигове, когда пел украинские песни.

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