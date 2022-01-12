9-летняя девочка попала в реанимацию после катания на санках в Тернополе

В Тернополе во время катания на санках 9-летняя девочка случайно ударилась головой об другую. Из-за этого ребенок получил серьезные травмы.

Печальный инцидент произошел во время того, как девочка на санках спускалась с горки в парке. Медики госпитализировали ребенка в реанимацию.

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Ребенка перевели из реанимации утром

Несчастный случай произошел в городском парке на улице Тарнавского. Там 9-летняя девочка во время спуска с горки сильно ударилась о другого ребенка. Очевидцы сразу вызвали медиков.

Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы. Девочка оказалась в реанимации. Там она пробыла до утра следующего дня.

9-летняя девочка, спускаясь с горки в парке, ударилась головой о встречного ребенка и потеряла сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга девочку, после оказанной медицинской помощи, доставили ​​в областную детскую больницу,

– сообщили в центре экстренной медицинской помощи области.

Утром на следующий день ребенка перевели в хирургическое отделение. Там ее будут лечить и наблюдать за ее состоянием.

Что делать, если у ребенка травма головы: советы родителям

Если ребенок получил травму головы, то нужно немедленно обратиться к врачам, ведь большинство симптомов проявляется через день – два. В частности, помощь медиков необходима при следующих симптомах:

потеря сознания;

ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;

существует любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);

ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;

головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;

зрачки выраженного разного размера при одинаковом освещении;

слабость и онемение;

нарушение координации движений (неустойчивость при ходьбе, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, чашкой, ручкой и т.п.);

тошнота;

нарушение речи;

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