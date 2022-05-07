Об этом сообщил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, выступление заместителя директора департамента информации МИД России Алексея Зайцева, недавно уверявшего, что применение Россией ядерного оружия во время войны в Украине невозможно – всего лишь очередная пропаганда.
Обратите внимание Путин на параде 9 мая пошлет Западу предупреждение о "судном дне", – Reuters
Сигнал для Запада
По мнению Фейгина, главным в этом заявлении является послать сигнал Западу. Мол, Россия первой использовать ядерное оружие не будет, поэтому не нужно напрягаться.
По словам правозащитника, в Кремле почему-то не понимают, что в Пентагоне тоже есть "крутые ребята, мыслящие боеголовками". Он отметил, что в какой-то момент терпение Запада может просто лопнуть, и они начнут действовать.
Это всегда меня удивляло – эта игра на грани. То есть в Кремле этого даже не понимают,
– отметил Фейгин.
Снижение градуса
Он добавил, что вероятно кто-то в России (к примеру, в Генштабе) наконец-то осознал это и предложил заканчивать с ядерной риторикой, поскольку Запад может еще немного потерпеть, а затем ударить первыми. То есть поступят так, как поступает Россия.
Мне кажется, что здесь происходит какое-то понижение градуса ситуации. И на 9 мая будет пик, у Путина 2 варианта – либо дальнейшая эскалация, либо ее ослабление,
– заметил Фейгин.
Варианты Путина
Он предположил, что первый вариант, который есть у президента России, – это объявление общей мобилизации. Однако, по мнению Фейгина, такой сценарий маловероятен.
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Согласно второму сценарию, Путин будет продолжать уверять россиян, что так называемая "спецоперация" идет по плану. То есть какие-то поражения российских войск – это ложь, поскольку все вроде бы так, как и должно быть.
Фейгин также добавил, что выступление Путина на 9 мая должно многое рассказать о дальнейших планах главы Кремля. Как он отметил, по стилистике и тональности президента России можно будет сделать выводы о степени их готовности.
Фейгин высказался о заявлениях России и терпении Запада: смотрите видео (начало темы с 20:38)
Ядерная безопасность и Россия: коротко
- В СМИ 5 мая появилась информация, что в Калининграде российская армия отработала запуск баллистических ракет типа "Искандер". Указывается, что они могут нести ядерное оружие.
- Владимир Зеленский заявил, что не исключает использования Россией ядерного оружия на территории Украины. По его словам, оккупанты уже обстреливают украинские населенные пункты запрещенным оружием, поэтому могут применить и ядерное.
- Глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес высказал предположение, что Россия может применить ядерное оружие в случае успехов украинского войска. По его мнению, Путин может пойти на такой шаг, чтобы "сохранить лицо".