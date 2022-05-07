Про це повідомив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. За його словами, виступ заступника директора департаменту інформації МЗС Росії Олексія Зайцева, який нещодавно запевняв, що застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні неможливе – усього лише чергова пропаганда.

Зверніть увагу Путін на параді 9 травня пошле Заходу попередження про "судний день", – Reuters

Сигнал для Заходу

На думку Фейгіна, головним у цій заяві є послати сигнал Заходу. Мовляв, Росія першою застосовувати ядерну зброю не буде, тому не потрібно напружуватись.

За словами правозахисника, у Кремлі чомусь не розуміють, що в Пентагоні теж є "круті хлопці, які мислять боєголовками". Він зазначив, що в якийсь момент терпець Заходу може просто увірватись і вони почнуть діяти.

Це завжди мене дивувало – ця гра на грані. Тобто у Кремлі цього навіть не розуміють,

– зазначив Фейгін.

Зниження градусу

Він додав, що ймовірно хтось в Росії (до прикладу, у Генштабі) нарешті усвідомив це і запропонував закінчувати з ядерною риторикою, оскільки Захід може ще трохи потерпіти, а потім вдарити першими. Тобто вчинять так, як чинить Росія.

Мені здається, що тут відбувається якесь зниження градусу ситуації. І на 9 травня буде пік, у Путіна 2 варіанти – або подальша ескалація, або її послаблення,

– зауважив Фейгін.

Варіанти Путіна

Він припустив, що перший варіант, який є у президента Росії – це оголошення загальної мобілізації. Однак, на думку Фейгіна, такий сценарій малоймовірний.

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Відповідно до другого сценарію, Путін продовжуватиме запевняти росіян, що так звана "спецоперація" йде за планом. Тобто якісь поразки російських військ – це брехня, оскільки усе нібито так, як і має бути.

Фейгін також додав, що виступ Путіна на 9 травня має багато розповісти про подальші плани очільника Кремля. Як він зазначив, за стилістикою та тональності президента Росії, можна буде зробити висновки про ступінь їхньої готовності.

Фейгін висловився про заяви Росії та терпець Заходу: дивіться відео (початок теми з 20:38)



Ядерна безпека та Росії: коротко