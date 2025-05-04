"Победобесию" нет предела: в Москве построили копию Рейхстага, чтобы взять штурмом в спектакле
- В Москве построили копию Рейхстага в натуральную величину для пропагандистских спектаклей о штурме здания 1945 года.
- Реконструкцию будут показывать в течение 9 дней, а затем используют в пропагандистском фильме "Знамя Победы".
- Инициатором спектакля является режиссер Игорь Угольников, находящийся в санкционных списках в Украине за поддержку войны.
В России продолжают готовиться к сакральному 9 мая и придумывают все более странные вещи. В Москве построили копию немецкого Рейхстага в натуральную величину, чтобы показывать пропагандистские представления о штурме здания весной 1945 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Зачем в Москве построили копию Рейхстага
Пропагандисты рассказали, что копию Рейхстага установили в кинопарке "Москино". Инициатором спектакля стал режиссер Игорь Угольников, которого внесли в санкционные списки в Украине за поддержку войны.
По его словам любителя Путина, эта реконструкция "поможет создать атмосферу реалистичности, полного погружения" в события 1945 года.
Российские СМИ пишут, что в этом спектакле будут участвовать около 30 единиц экспозиционной и игровой техники, в частности самолеты Як-3, МиГ-3, И-16, танки, а также бронетранспортер немецкого завода Hanomag.
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Саму "реконструкцию" будут показывать в течение 9 дней в мае. Однако после 9 мая декорацию не будут выбрасывать или разбирать, а используют для создания пропагандистского фильма "Флаг Победы".
Интересно, что во время спектакля воспроизводят сцену поднятия флага над Рейхстагом советскими войсками в мае 1945 года. В то же время оккупанты явно забыли, что настоящую операцию по установлению "флага Победы" в Берлине тогда возглавлял украинец, лейтенант Алексей Берест.
Он также был переговорщиком в переговорах с офицерами СС, которые защищали Рейхстаг, но в конце концов выдающегося признания не получил, а все лавры отошли другим офицерам, с которым он работал. Так же сейчас и Россия пытается скрыть настоящую историю и цинично врет своим гражданам, в том числе и в историческом контексте.