В России продолжают готовиться к сакральному 9 мая и придумывают все более странные вещи. В Москве построили копию немецкого Рейхстага в натуральную величину, чтобы показывать пропагандистские представления о штурме здания весной 1945 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Зачем в Москве построили копию Рейхстага

Пропагандисты рассказали, что копию Рейхстага установили в кинопарке "Москино". Инициатором спектакля стал режиссер Игорь Угольников, которого внесли в санкционные списки в Украине за поддержку войны.

По его словам любителя Путина, эта реконструкция "поможет создать атмосферу реалистичности, полного погружения" в события 1945 года.

Российские СМИ пишут, что в этом спектакле будут участвовать около 30 единиц экспозиционной и игровой техники, в частности самолеты Як-3, МиГ-3, И-16, танки, а также бронетранспортер немецкого завода Hanomag.

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Саму "реконструкцию" будут показывать в течение 9 дней в мае. Однако после 9 мая декорацию не будут выбрасывать или разбирать, а используют для создания пропагандистского фильма "Флаг Победы".

Интересно, что во время спектакля воспроизводят сцену поднятия флага над Рейхстагом советскими войсками в мае 1945 года. В то же время оккупанты явно забыли, что настоящую операцию по установлению "флага Победы" в Берлине тогда возглавлял украинец, лейтенант Алексей Берест.

Он также был переговорщиком в переговорах с офицерами СС, которые защищали Рейхстаг, но в конце концов выдающегося признания не получил, а все лавры отошли другим офицерам, с которым он работал. Так же сейчас и Россия пытается скрыть настоящую историю и цинично врет своим гражданам, в том числе и в историческом контексте.