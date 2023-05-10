9 мая в Архангельске традиционное российское "победобесие" пошло не по плану – фейерверк запустили неправильно, и он начал взрываться не в небе, а над головами россиян. Момент "прилета" местные жители сняли на видео, сообщает 24 Канал.
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Крики и огни 9 мая: праздник в Архангельске
Ежегодно почитание памяти погибших во Второй мировой войне в России превращается в парады и марши военной техники с лозунгом "можем повторить". Этот год не стал исключением, однако в Архангельске вместо того, чтобы наблюдать за фейерверком, россиянам пришлось с криками от него бежать. Сначала все шло хорошо – местные развлекались, толпой бегали дети, однако в мгновение ока произошел взрыв, и тогда жителям Архангельска уже стало не до веселья.
Обломки фейерверка и искры чуть не поджарили толпу россиян, и им пришлось с криками разбегаться кто куда посреди дыма, вызванного взрывом.
Россияне убегают от салюта в Архангельске
В Москве по случаю "праздника" тоже запустили салют, впрочем, пропагандисты были недовольны и им. В частности Рогозин, эксглава "Роскосмоса", уехавший воевать на Донбасс и получивший там ранения в ягодицу, почему-то разозлился пышным фейерверкам в российской столице.
Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал? А… Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР… Мне кажется, коллегам в Москве нужно сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта,
– написал он.
Парад в Москве: как это было
- В этом году в столице страны оккупанта парад прошел гораздо скромнее, чем обычно. Из-за того, что все силы Россия бросила на войну с Украиной, по Красной площади проехал всего один танк, а сам парад длился всего 10 минут.
- Путин выступил с речью к россиянам, но выглядел больным и однажды серьезно испугался звука оркестра. Во время речи диктатор убеждал, что у России нет враждебных стран, а будущее он видит мирным и свободным.
- Из-за параноидальности диктатора в этом году на параде в Москве ввели беспрецедентные меры безопасности – у желающих посмотреть парад отбирали все, что могло бы представлять потенциальную угрозу: даже коробочки конфет Tic Tac.