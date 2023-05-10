9 травня в Архангельську традиційне російське "побєдобєсіє" пішло не за планом – феєрверк запустили неправильно, і він почав вибухати не в небі, а над головами росіян. Момент "прильоту" місцеві мешканці зняли на відео, повідомляє 24 Канал.

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Крики і вогні 9 травня: свято в Архангельську

Щороку вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні в Росії перетворюється на паради і марші військової техніки з гаслом "можем повторіть". Цей рік не став винятком, проте у Архангельську замість того, щоб спосерігати за феєрверком, росіянам довелося з криками від нього тікати. Спершу все йшло добре – місцеві розважалися, натовпом бігали діти, проте в мить стався вибух, і тоді жителям Архангельська вже стало не до веселощів.

Уламки феєрверка та іскри ледь не підсмажили натовп росіян, і їм довелося з криками розбігатися хто куди серед диму, викликаного вибухом.

Росіяни тікають від салюту в Архангельську

В Москві з нагоди "свята" теж запустили салют, втім, пропагандисти були незадоволені і ним. Зокрема Рогозін, ексглава "Роскосмосу", який поїхав воювати на Донбас і отримав там поранення в сідниці, чомусь розлютився пишним феєрверкам у російській столиці.

Вчора, кажуть, у Москві салют був. Що, Бахмут узяли, звільнили Донбас? Київ капітулював? А… Це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР… Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни та нашого фронту,

– написав він.

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