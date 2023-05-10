В Росії прекрасно розуміють, що справи на війні проти України достатньо погані для них. Цифра знищених окупантів вже наближається до 200 тисяч. Однак Кремль все одно вирішив провести парад до 9 травня.

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Туди завітав і сам російський диктатор. Однак вигляд у нього був просто жахливий. Здавалося, що його щойно витягнули з бункера вперше за значну кількість часу.

Виглядав він погано. Як той, кого дійсно ніби щойно дістали з підземелля і витягнули на світло. Невпевнений, а місцями навіть переляканий. Коли прямував до трибун, то перелякався від звуку оркестру. Різко зупинився та почав озиратися на всі боки. Можливо, чекав на безпілотник,

– зауважила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

Маразматична промова Путіна

Звісно, Путін у своєму стилі почав нахабно брехати під час промови та вкидати величезну кількість маразматичних заяв. Насамперед диктатор переконував, що для Росії буцімто немає ворожих країн. А майбутнє він взагалі бачить мирним та вільним.

І це дійсно правда. Коли Росія програє, а Путін опиниться за ґратами, то такий час нарешті настане.

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Звісно ж, Путін почав розповідати, що Захід підбурює людей та сіє ненависть у різні суспільства. Він, як завжди, говорив про русофобію та так званий "агресивний націоналізм". Не міг Путін не згадати про захист "традиційних цінностей". Також він в черговий раз цинічно виправдовував агресію проти України.

Путін бреше, що український народ став заручником "держперевороту та злочинного режиму", який утворився на його базі. Нічого нового. Сказав, що пишається учасниками так званої "СВО". А Росія взагалі буцімто згуртувалася, аби підтримати цих "героїв",

– розповіла Кучер.

Ведуча 24 Каналу підкреслила, що жодна адекватна людина не може сприймати всерйоз цинічні заяви Путіна. Диктатор точно з часом отримає своє покарання.

Парад до 9 травня в Москві: коротко