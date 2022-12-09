Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков, – Politico

Евросоюз готовит 9-й пакет санкций против России. В частности, страну-террористку планируют ограничить в ноутбуках, жестких дисках и камерах.

Издание POLITICO получило документы, в которых говорится, что Европейская комиссия хочет подорвать новым пакетом санкций "российский военно-промышленный комплекс". Он коснется целого ряда отраслей промышленности.

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Россияне могут остаться без ноутбуков

Новый санкционный пакет направлен на то, чтобы подавить "усиление российского промышленного потенциала" посредством расширенного списка из 169 организаций. Речь идет о тех, которые предоставляют товары, способствующие технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны-агрессорки. Под новые санкции подпадают:

двигатели для беспилотников,

химическое и биологическое оборудование,

средства борьбы с массовыми беспорядками,

электронные компоненты

ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включая авиационные двигатели и их части. Также новым ограничениям подвергаются ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы.

В отдельном документе, который детализирует список подпадающих под санкции организаций, говорится о временной остановке действия лицензий на вещание для:

НТВ/НТВ Мир,

Россия 1,

РЕН ТВ,

Первого канала

Кроме того, ЕС хочет наложить ограничения на несколько военизированных и расистских формирований, а также ввести санкции против Яна Игоревича Петровского – командира так называемой оперативной группы "Русич", которая поддерживает тесные связи с частной военной компанией "Вагнер Групп".

Послы ЕС обсуждают перечень новых ограничений, чтобы принять их на этой неделе или в начале следующей. Предложения должны поддержать все страны ЕС.

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций

На встрече послов ЕС 7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС, направленный на предоставление оружия Украине.

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, новый пакет санкций против России будет предусматривать:

включение еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список,

санкции еще против трех российских банков,

ограничение доступа страны-агрессорки к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, в частности Ирана,

новый экспортный контроль товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской военной машиной,

блокирование еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

Также Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.