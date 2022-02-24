До 10 гражданских погибли из-за нападения России, – Арестович

В Украине погибло до 10 мирных людей в результате вторжения России. Они стали жертвами атак с 5 до почти 12 часов утра 24 февраля.

Соответствующую информацию после брифинга Президента Украины обнародовал Алексей Арестович. В частности он заверил, что власть будет говорить правду о том, что сейчас происходит.

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В результате действий оккупантов погибло до 10 гражданских

Сейчас гражданские жертвы, которые мне известны составляют до 10 человек. Сейчас главы ОГА, которые являются руководителями штабов теробороны, сообщают об этом. Мы на контакте с ситуационным центром СНБО, куда собирается вся информация,

– заявил Арестович.

Политик пояснил, что во время следующих брифингов будет более точная информация. Более того, военный эксперт заверил, мол, Путину не выгодно бить по гражданским, потому что он хочет сохранить их "лояльность".

К сожалению, также известно о гибели 40 украинских военных.

Брифинг Зеленского по наступлению Путина и ситуации в Украине – смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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