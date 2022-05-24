Расстрелянные автомобили возле Херсонщины, дополнительные силы оккупантов возле Изюма: основное за 90 день войны

Война в Украине по состоянию на 23 мая длится уже 90 дней. Именно столько времени наши отважные воины сдерживают русских оккупантов.

Украинские защитники и защитницы защищают родную землю ровно 3 месяца. Главные новости о войне читайте в материале 24 канала.

05:59 Захватчики препятствуют мирным жителям, желающим покинуть временно оккупированные территории. Россияне требуют до 5 тысяч гривен за разрешение на выезд из Мелитополя. Кроме того, без взятки не пропускают и машины с гуманитарной помощью – оккупанты требуют десятки тысяч гривен.

05:50 Россияне захватили и контролируют 5 предприятий концерна Укроборонпром. Документацию по персоналу либо полностью уничтожили, либо просто отрезали от нее доступ.

04:15 Вскоре Укрпочта выпустит марку с самым большим в мире самолетом "Мрия". Ее уже напечатали, а купить украинцы ее смогут в июне. Также анонсировали, что готовят марку с изображением собачки Патрона.



Марка с "Мрией" / Фото Укрпочты

03:59 Российское командование ввело дополнительные силы на север Харьковской области. Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что оккупанты пытаются не дать ВСУ пройти в сторону Волчанска. Дополнительные силы оккупанты стягивают и к Изюму.

02:50 Президент Владимир Зеленский заверил, что у власти есть план на случай убийства кого-то из руководства государства. Он рассказал, что Кабинет Министров разделили на 2 отдельные части, поэтому страной будет кому руководить в любом случае.

01:47 Несколько дней россияне ведут боевые действия на занятых рубежах на границе временно оккупированных Николаевщины и Херсона. Они ударили по позициям украинских защитников с вертолетов Ми-24.

Украинские защитники ликвидировали 23 российских военных, несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

01:40 Во время продвижения наших войск по Николаевщине в сторону Херсона нашли несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Это свидетельствует о подрыве автомобилей на заминированном участке и обстреле колонны оккупантами.

Мирные жители просто хотели эвакуироваться. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.