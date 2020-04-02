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      90 млн евро – джекпот лотереи Евроджекпот на максимуме, украинцы могут участвовать в розыгрыше

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      Первый приз одной из ведущих лотерей Европы вновь достиг своего верхнего предела. В пятницу, 3 апреля, Евроджекпот разыгрывает 90 млн евро.

      И если и вновь никто не угадает все 7 номеров тиража, то победители второй или даже третьей призовой категории получат сильно увеличенные призы. Сайт theLotter приглашает любителей лото из Украины принять участие в тираже онлайн и побороться за приз, который может изменить вашу жизнь.

      Евроджекпот: правила игры и призы

      Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара «Euro Number» (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.

      Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:

      • Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономер"

      • Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"

      • Третий приз – 5 основных номеров

      Как упомянуто выше, первый приз лотереи составит €90 млн. Если он не будет сорван, доходы, полученные от продажи билетов (которые обычно пополняют джекпот следующего тиража) будут переправлены во второстепенные категории, что значительно повысит их призы.

      Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?

      Для того, чтобы купить билет Евроджекпота необходимо зайти на страницу лотереи на сайте theLotter, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.

      После того, как вы подтвердите свой заказ нажав на кнопку «Играть», работник местного офиса theLotter в Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.

      В случае выигрыша приза вы получите соответствующее уведомление на вашу электронную почту. Важно подчеркнуть, что вы получите весь выигрыш целиком, без вычета комиссионных. Доход сайта состоит из небольшой надбавки к цене билета, которую вы платите при оформлении вашего заказа.

      3 преимущества игры в Евроджекпот онлайн

      Быстро, удобно и безопасно – для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL.

      Никогда не теряйте свой билет – лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. А ведь это может стоить вам огромных денег… Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotter до тех пор, пока он вам не понадобится.

      Играйте за крупнейшие джекпоты мира – Сайт theLotter открывает вам доступ к крупнейшим лотереям Америки и Европы, что означает еще больше шансов выиграть огромные призы.

      Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас​

      На этой неделе вас ждет не только громадный джекпот, но и, возможно (если ни на одном билете не совпадут все 7 номеров), огромные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!

      Теги: Новости Украины Деньги
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