"90% украинцев годами не имели доступа к интернету": очередной конфуз "Команды Зеленского"
На фейсбук странице "Команда Зеленского" было опубликаовна запись, где отмечалось что 90% украинсцев годами не имели доступа к интернету.
Публикация появилась на официальной странице "Команды Зеленского" в фейсбуке в 17:33 29 октября.
Интересно: Хотим расти больше, – Зеленский озвучил ожидания от экономики в 2020 году
В частности, там говорилось, что правительство подписало с представителями телекоммуникационных компаний Lifecell, "Киевстар", Vodafone и "Интернациональные коммуникации" меморандум об обеспечении мобильной связью и скоростным Интернетом всей территории Украины.
В заметке говорилось, что якобы "90% украинцев годами не имели доступа к Интернету", а новое правительство изменило ситуацию только через несколько месяцев работы.
Первый вариант сообщению "Команды Зеленского"
Исправили ошибку в публикации только через 3 часа, изменив "90%" на "много". Сейчас она имеет вот такой вид:
Пока публикация "висела" на странице пользователи успели по-разному отреагировать на такую новость. Часть людей шутили, однако большая часть очень негативно отреагировала на информацию.
К слову, 17 октября пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского допустила ошибку в названии страны, в которую совершил визит Главы государства, назвав Латвию Литвой.