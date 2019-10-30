"90% украинцев годами не имели доступа к интернету": очередной конфуз "Команды Зеленского"

На фейсбук странице "Команда Зеленского" было опубликаовна запись, где отмечалось что 90% украинсцев годами не имели доступа к интернету.

Публикация появилась на официальной странице "Команды Зеленского" в фейсбуке в 17:33 29 октября.

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В частности, там говорилось, что правительство подписало с представителями телекоммуникационных компаний Lifecell, "Киевстар", Vodafone и "Интернациональные коммуникации" меморандум об обеспечении мобильной связью и скоростным Интернетом всей территории Украины.

В заметке говорилось, что якобы "90% украинцев годами не имели доступа к Интернету", а новое правительство изменило ситуацию только через несколько месяцев работы.



Первый вариант сообщению "Команды Зеленского"

Исправили ошибку в публикации только через 3 часа, изменив "90%" на "много". Сейчас она имеет вот такой вид:

Пока публикация "висела" на странице пользователи успели по-разному отреагировать на такую новость. Часть людей шутили, однако большая часть очень негативно отреагировала на информацию.

К слову, 17 октября пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского допустила ошибку в названии страны, в которую совершил визит Главы государства, назвав Латвию Литвой.