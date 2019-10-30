"90% українців роками не мали доступу до інтернету": черговий конфуз "Команди Зеленського"

На фейсбук сторінці "Команда Зеленського" було опублікаовна запис, де зазначалося що 90% українців роками не мали доступу до інтернету.

Публікація з'явилася на офіційній сторінці "Команди Зеленського" у фейсбуці о 17:33 29 жовтня.

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Зокрема, там зазначалося, що уряд підписав з представниками телекомунікаційних компаній Lifecell, "Київстар", Vodafone та "Інтернаціональні комунікації" меморандум про забезпечення мобільним зв’язком та швидкісним Інтернетом всієї території України.

У дописі зазначалося, що начебто "90% українців роками не мали доступу до Інтернету", а новий Уряд змінив ситуацію лишень за декілька місяців роботи.



Перший варіант допису "Команди Зеленського"

Виправили помилку у публікації аж через три години, змінивши "90%" на "багато". Зараз вона має ось такий вигляд:

Поки публікація "висіла" на сторінці користувачі встигли по-різному відреагувати на таку новину. Частина людей жартували, однак переважна частина дуже негативно відреагувала на інформацію.

До слова, 17 жовтня прес-служба Президента України Володимира Зеленського допустила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Голови держави, назвавши Латвію Литвою.