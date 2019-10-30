"90% українців роками не мали доступу до інтернету": черговий конфуз "Команди Зеленського"
На фейсбук сторінці "Команда Зеленського" було опублікаовна запис, де зазначалося що 90% українців роками не мали доступу до інтернету.
Публікація з'явилася на офіційній сторінці "Команди Зеленського" у фейсбуці о 17:33 29 жовтня.
Цікаво: Хочемо рости більше, – Зеленський озвучив сподівання від економіки у 2020 році
Зокрема, там зазначалося, що уряд підписав з представниками телекомунікаційних компаній Lifecell, "Київстар", Vodafone та "Інтернаціональні комунікації" меморандум про забезпечення мобільним зв’язком та швидкісним Інтернетом всієї території України.
У дописі зазначалося, що начебто "90% українців роками не мали доступу до Інтернету", а новий Уряд змінив ситуацію лишень за декілька місяців роботи.
Перший варіант допису "Команди Зеленського"
Виправили помилку у публікації аж через три години, змінивши "90%" на "багато". Зараз вона має ось такий вигляд:
Поки публікація "висіла" на сторінці користувачі встигли по-різному відреагувати на таку новину. Частина людей жартували, однак переважна частина дуже негативно відреагувала на інформацію.
До слова, 17 жовтня прес-служба Президента України Володимира Зеленського допустила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Голови держави, назвавши Латвію Литвою.