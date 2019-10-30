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      "90% українців роками не мали доступу до інтернету": черговий конфуз "Команди Зеленського"

      688 Читать новость на русском
      Команда Зеленського
      Команда Зеленського / 24 Канал

      На фейсбук сторінці "Команда Зеленського" було опублікаовна запис, де зазначалося що 90% українців роками не мали доступу до інтернету.

      Публікація з'явилася на офіційній сторінці "Команди Зеленського" у фейсбуці о 17:33 29 жовтня.

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      Зокрема, там зазначалося, що уряд підписав з представниками телекомунікаційних компаній Lifecell, "Київстар", Vodafone та "Інтернаціональні комунікації" меморандум про забезпечення мобільним зв’язком та швидкісним Інтернетом всієї території України.

      У дописі зазначалося, що начебто "90% українців роками не мали доступу до Інтернету", а новий Уряд змінив ситуацію лишень за декілька місяців роботи.


      Перший варіант допису "Команди Зеленського"

      Виправили помилку у публікації аж через три години, змінивши "90%" на "багато". Зараз вона має ось такий вигляд:

      Поки публікація "висіла" на сторінці користувачі встигли по-різному відреагувати на таку новину. Частина людей жартували, однак переважна частина дуже негативно відреагувала на інформацію.

      До слова, 17 жовтня прес-служба Президента України Володимира Зеленського допустила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Голови держави, назвавши Латвію Литвою.

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      29 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Курйозні новини Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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