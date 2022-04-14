93% украинцев верят в победу Украины в войне

14 апреля 2022 , 19:32
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Около 79% украинцев верят в победу Украины в войне. Еще более 14% – скорее верят.

Опрос провела Исследовательская панель "Власна думка" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, сообщает 24 канал. Исследования продолжались 9 – 11 апреля.

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Верят ли украинцы в победу Украины

  • Полностью верят – 79% опрашиваемых;
  • скорее верят – более 14% опрашиваемых;
  • скорее не верят и вообще не верят – только 2% опрашиваемых;
  • затруднились ответить – 4,3% опрашиваемым.

Сколько времени нужно Украине для победы

  • 15,8% респондентов говорят о нескольких неделях;
  • 34,4% респондентов – о нескольких месяцах;
  • 17,8% респондентов полагают, что война будет длиться полгода или год;
  • 5,7% респондентов – более года.
Заметьте! Участие в опросах приняли респонденты во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Способ опроса: CAWI.

Важно – Новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало