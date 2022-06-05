94-летняя украинка, пережившая Холокост, была вынуждена бежать от войны в Германию
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В Германии сейчас находится 94-летняя Зоя Бурда, которая была вынуждена убегать от российских оккупантов. Примечательно, что женщина пережила Холокост.
Пани Зоя вспоминает, что в детстве ей приходилось скрываться от немецких нацистов, а теперь она бежала от русских войск в Германию.
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Больше Зоя скучает по дому
Женщину эвакуировали из Киева, сейчас она со своим 70-летним сыном Евгением живет в Гейдельберге. Зоя признается: рада, что в безопасности, но очень скучает по дому. Говорит, что в Гейдельберге очень красиво: милые люди и красивые старые дома. Однако ничего не может заменить родную страну.
94-летняя Зоя Бурда / Фото Bild
Ложки из Второй мировой
Дети и внуки женщины находятся вне зоны боевых действий, но женщина поддерживает связь с друзьями и соседями в Киеве. Отмечает, что многое говорит по телефону. Должен знать, целые ли окна в ее квартире.
Мое самое заветное желание – снова увидеть свою родину,
– говорит женщина.
С собой Зоя привезла ложки, с которыми она пряталась в детстве во время войны.
Ложки, с которыми Зоя пряталась во время Второй мировой / Фото Bild
В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова
В одном из подвалов Мариуполя в апреле скончалась 91-летняя Ванда Объедкова , тоже пережившая Холокост. В последние недели жизни с ней была ее дочь Лариса. Она вспоминает, что мать не могла понять, почему это происходит.
Во время оккупации Мариуполя в 1941 году, когда эсэсовцы пришли в семью и забрали мать Ванды, Марию, девочке удалось избежать ареста, укрывшись в подвале. Однако спастись от российского нашествия женщина уже не смогла.
Похоронили Ванду среди непрерывных обстрелов в общественном парке менее километра от Азовского моря.