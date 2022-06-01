Зеленский назвал потери ВСУ на фронте: основное за 98-й день войны

Украина уже 98-й день продолжает свою героическую борьбу против российских захватчиков. Мы стали еще на день ближе к победе.

Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно защищать наше государство. О главных событиях 1 июня – 98 дня полномасштабной войны, читайте в материале 24 канала.

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05:03 Питьевую воду в Николаеве подают по дням. Мэр города Александр Сенкевич признался, что неизвестно, когда восстановят нормальное водоснабжение, однако это точно будет не скоро. Власти активно работают над решением этой проблемы.

04:19 В интервью иностранным СМИ Владимир Зеленский сообщил, что на войне ежедневно гибнут 60-100 украинских военных. Кроме того, ранения получат около полутысячи бойцов.

03:08 Президент США Джо Байден заявил, что его страна предоставит Украине идеальные ракетные системы и боеприпасы к ним. Это оружие позволит лучше поражать россиян, ворвавшихся на территорию нашей страны.

03:01 Пока остается большая угроза ракетного удара по территории Украины с Черного моря. Там ведь россияне держат несколько фрегатов с ракетами "Калибр".

02:45 В течение суток на Юге Украины ВСУ уничтожили:

70 вражеских бойцов;

самоходную артиллерийскую установку;

2 зенитных установки;

2 гаубицы "Мста-Б";

4 единицы бронированной техники;

5 военных автомобилей;

беспилотник "Орлан-10".

02:09 Вражеские войска взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки Херсонской области. Кроме того, они заминировали все побережье реки. Россияне сделали это для того, чтобы сдержать украинских воинов от продвижения.

01:57 В Запорожье и Одессе убрали защитные сооружения из центральных районов. Речь идет о противотанковых ежах и конструкциях из бетонных блоков. Такое решение было одобрено, чтобы восстановить экономическую активность, помочь бизнесу и улучшить логистическое сообщение.

Местные власти подчеркнули, что такое решение не является отменой обороны, а просто изменением ее формата.

00:56 За сутки российские оккупанты обстреляли на Донбассе более 30 населенных пунктов. Из-за этого погибла одна женщина, а 2 мужчины – получили ранения. Также известно, что враг повредил 45 гражданских объектов, в том числе жилые дома, детский сад, школу искусств.

00:14 Спикер Пентагона Нед Прайс сообщил, что вскоре США объявят о предоставлении новой важной помощи для Украины. В частности, Вашингтон направит Вооруженным Силам Украины новые виды вооружения. Больше деталей пока неизвестно.