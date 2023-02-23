Решились только поляки: СМИ раскрыли подробности секретной операции полиции Польши в Украине

В течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в сверхсекретной миссии в Украине. Они занимались разминированием районов, откуда отошли россияне.

Материал опубликован после того, как последние польские пиротехники вернулись в страну. Издание сообщило, что на эту миссию решились только поляки.

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Детали секретной операции

Как известно, в прошлом году военное командование Украины обратилось к членам группы ATLAS – полицейской оперативной группе, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Европейского Союза.

Из всех участников группы ATLAS на обращение украинцев отозвалась только Польша. Другие страны решили, что миссия в охваченной войной стране слишком опасна.

В частности, запрос касался направления в Украину пиротехников для разминирования страны. Речь шла о местах, которые россияне заминировали во время своего бегства.

У украинской армии не хватает саперов, чтобы в достаточном масштабе заниматься разминированием. К слову, эту работу не могут проделать и военные саперы из стран НАТО, потому что это будет расценено как провокация со стороны России. Единственным вариантом было отправить полицейскую пиротехнику.

В Украине до сих пор заминировано 30% территории (174 тысячи квадратных километров), тогда как по состоянию на апрель в разминировании нуждались около 300 тысяч квадратных километров, то есть почти половина площади государства.

Отмечают, что в Украину ехали только добровольцы. Среди них были пиротехники, парамедики и члены боевых групп. Кроме того, полиция также взяла с собой двух служебных собак.

Где проводили разминирование

В начале октября группа из 98 польских специалистов отправилась в Киевскую область. Сначала миссия должна была продолжаться три месяца, однако в декабре ее продлили еще на два. Поляки были вынуждены работать в условиях систематических ракетных обстрелов и атак дронами.

Одной из первых задач пиротехников было расчистить территорию одного из аэропортов под Киевом (вероятно, речь идет о аэропорте в Гостомеле). Там в феврале 2022 года россияне планировали высадку, но ВСУ тщательно заминировали территорию, чтобы предотвратить это.

Поляки разминируют Киевщину / Фото WP

В целом, поляки вывезли 2 тысячи опасных предметов, очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин.

Под Киевом польские пиротехники также обезвредили ловушки, оставленные россиянами в заброшенных зданиях, и разминировали остатки уничтоженных складов оружия, которые россияне должны были использовать во время штурма столицы.

К счастью, почти за пять месяцев службы никто из польских полицейских не пострадал.