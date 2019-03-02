Как сделать весеннюю уборку легкой и приятной: 9 лайфхаков

Весна — это именно то время, чтобы избавляться от всего бесполезного и ненужного. Лучше всего это делать с хорошим настроением и зная несколько небольших хитростей.

Портал Goodhousekeeping открыл пару секретов, которые помогут сделать весеннюю уборку легкой и приятной.

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1. Как быстро отмыть микроволновку

Поставьте в печь чашку воды с пищевой содой. Дождитесь, пока она закипит. Такая процедура устраняет неприятные запахи и позволяет меньшими усилиями избавиться от грязи, которая налипает на стенках прибора.

Уксус и сок лимона также могут пригодиться вместо соды.

2. Мойте окна, когда нет солнца

Дождитесь пасмурного дня и начните мыть окна с темный стороны квартиры. Дело в том, что солнечное излучение может подсушивать жидкость для мытья раньше, чем вы успеете смыть ее, поэтому могут оставаться пятна.

А вот с пылью — наоборот. Ждите солнечного дня, когда пылинки будет хорошо видно.

Убирая пыль, двигайтесь по комнате по кругу, начиная с самых высоких точек, приближаясь вниз к полу, чтобы пыль не поднимался снова вверх и не оседала на уже протертых поверхностях.

3. Как убрать шерсть животных

Докучливая шерсть домашних любимцев не слишком просто убирается с мягкой мебели, Чтобы сделать это, приложив меньше усилий, нужны резиновые перчатки — просто оденьте их, смочите водой и соберите пух.

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4. Чистка нержавеющих поверхностей

Чтобы стальные поверхности снова сияли, смешайте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды и четверть чашки горячей воды. Потрите этим раствором поверхность и смойте чистой горячей водой и сразу вытирайте насухо.

5. Уберите вмятины с ковра

Для этого понадобится утюг с паром. Направьте пару на вмятины, повторите процедуру несколько раз. Или положите на эти места ковра кусочки льда. Когда они растают, надо "расчесать" ковер в нужном направлении. Вода заставляет ткань возвращаться к первичной форме.

6. Как убрать следы с дощечки для нарезки

Если думаете, что следы от овощей на доске вечные, это не так. Обработайте рабочую поверхность соком лимона, затем промойте с солью или опять с пищевой содой.

7. Подставка для ножей

Можем поспорить, что вы никогда не чистили большую подставку для ножей, ведь отверстия очень узкие и неудобные. Воспользуйтесь феном, чтобы удалить остатки пищи с ножей, которые могли остаться в пустой подставке.

8. Вентиляционные решетки

Лучше всего чистить их мягкими щетками со щетиной. Фильтры для кондиционеров могут нуждаться в мытье, но в этом случае лучше прочитать инструкцию от устройства.

9. Как освежить раковину

Чтобы избежать неприятного запаха, пропустите сквозь сливное отверстие несколько корок лимона и промойте холодной водой.

Как часто стоит убирать дома: инфографика​



Легкой и удачной весенней уборки!

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