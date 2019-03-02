Як зробити весняне прибирання легким і приємним: 9 лайфхаків

Весна — це саме той час, щоб позбуватись всього некорисного і непотрібного. Найкраще це робити з хорошим настроєм і знаючи кілька невеликих хитростей.

Портал Goodhousekeeping відкрив декілька секретів, які допоможуть зробити весняне прибирання легким та приємним.

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1. Як швидко відмити мікрохвильовку

Поставте до пічки чашку води з харчовою содою. Дочекайтеся, доки вона закипить. Така процедура усуває неприємні запахи та дозволяє меншими зусиллями позбутися бруду, який налипає на стінках приладу.

Оцет і сік лимона також можуть стати у нагоді замість соди.

2. Мийте вікна, коли немає сонця

Дочекайтесь похмурого дня і розпочніть мити вікна із темнішого боку квартири. Річ у тім, що сонячне проміння може підсушувати рідину для миття раніше, ніж ви встигнете змити її, тому можуть залишатись плями.

А от з пилом — навпаки. Чекайте сонячного дня, коли пилинки буде добре видно.

Прибираючи пил, рухайтесь по кімнаті по колу, розпочинаючи з найвищих точок, наближаючись донизу до підлоги, щоб пил не піднімався знову вгору та не осідав на вже протертих поверхнях.

3. Як прибрати хутро тварин

Надокучлива шерсть домашніх улюбленців не надто просто прибирається з м'яких меблів, Щоб зробити це, приклавши менше зусиль, потрібні гумові рукавички — просто одягніть їх, змочіть водою та зберіть пух.

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4. Чищення нержавіючих поверхонь

Щоб сталеві поверхні знову сяяли, змішайте 1 чайну ложку рідини для миття посуду і чверть чашки гарячої води. Потріть цим розчином протріть поверхню і змийте лише чистою гарячою водою та миттєво витирайте насухо.

5. Приберіть вм'ятини з килима

Для цього знадобиться праска з парою. Спрямуйте пару на вм'ятини, повторіть процедуру кілька разів. Або покладіть на ці місця килима шматочки льоду. Коли вони розтануть, треба "розчесати" килим у потрібному напрямку. Вода змушує тканину повертатися до первинної форми.

6. Як прибрати сліди з дощечки для нарізання

Якщо думаєте, що сліди від овочів на дошці вічні, це не так. Обробіть робочу поверхню соком лимона, потім промийте з сіллю чи знову з харчовою содою.

7. Підставка для ножів

Можемо посперечатися, що ви ніколи не чистили велику підставку для ножів, адже отвори дуже вузькі і незручні. Скористайтеся феном, щоб видалити залишки їжі з ножів, які могли лишитися у порожній підставці.

8. Вентиляційні решітки

Найкраще чистити їх м'якими щітками зі щетиною. Фільтри для кондиціонерів можуть потребувати миття, але у цьому випадку краще прочитати інструкцію від пристрою.

9. Як освіжити раковину

Щоб уникнути неприємного запаху, пропустіть крізь зливний отвір кілька шкірок лимона і промийте холодною водою.

Як часто варто прибирати вдома: інфографіка

Легкого і вдалого весняного прибирання!