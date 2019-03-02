10:55
2 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навіщо Путін викупив сигарети. П'яна подорож Росії
      Вєсті Кремля
      23:00, 1 березня
      Вєсті.UA: Геращенко став детективом. Як Медведчук привертає увагу
      Вєсті.UA
      22:30, 1 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Як зробити весняне прибирання легким і приємним: 9 лайфхаків

      1066 Читать новость на русском
      Як зробити весняне прибирання легким і приємним: прості поради
      Як зробити весняне прибирання легким і приємним: прості поради / unsplash.com

      Весна — це саме той час, щоб позбуватись всього некорисного і непотрібного. Найкраще це робити з хорошим настроєм і знаючи кілька невеликих хитростей.

      Портал Goodhousekeeping відкрив декілька секретів, які допоможуть зробити весняне прибирання легким та приємним.

      Читайте також: Як змінами в інтер'єрі здолати стрес: 5 простих способів

      1. Як швидко відмити мікрохвильовку

      Поставте до пічки чашку води з харчовою содою. Дочекайтеся, доки вона закипить. Така процедура усуває неприємні запахи та дозволяє меншими зусиллями позбутися бруду, який налипає на стінках приладу.

      Оцет і сік лимона також можуть стати у нагоді замість соди.

      2. Мийте вікна, коли немає сонця

      Дочекайтесь похмурого дня і розпочніть мити вікна із темнішого боку квартири. Річ у тім, що сонячне проміння може підсушувати рідину для миття раніше, ніж ви встигнете змити її, тому можуть залишатись плями.

      А от з пилом — навпаки. Чекайте сонячного дня, коли пилинки буде добре видно.

      Прибираючи пил, рухайтесь по кімнаті по колу, розпочинаючи з найвищих точок, наближаючись донизу до підлоги, щоб пил не піднімався знову вгору та не осідав на вже протертих поверхнях.

      via GIPHY

      3. Як прибрати хутро тварин

      Надокучлива шерсть домашніх улюбленців не надто просто прибирається з м'яких меблів, Щоб зробити це, приклавши менше зусиль, потрібні гумові рукавички — просто одягніть їх, змочіть водою та зберіть пух.

      Читайте також: Як почистити пральну машину самостійно: прості та ефективні поради

      4. Чищення нержавіючих поверхонь

      Щоб сталеві поверхні знову сяяли, змішайте 1 чайну ложку рідини для миття посуду і чверть чашки гарячої води. Потріть цим розчином протріть поверхню і змийте лише чистою гарячою водою та миттєво витирайте насухо.

      5. Приберіть вм'ятини з килима

      Для цього знадобиться праска з парою. Спрямуйте пару на вм'ятини, повторіть процедуру кілька разів. Або покладіть на ці місця килима шматочки льоду. Коли вони розтануть, треба "розчесати" килим у потрібному напрямку. Вода змушує тканину повертатися до первинної форми.

      6. Як прибрати сліди з дощечки для нарізання

      Якщо думаєте, що сліди від овочів на дошці вічні, це не так. Обробіть робочу поверхню соком лимона, потім промийте з сіллю чи знову з харчовою содою.

      7. Підставка для ножів

      Можемо посперечатися, що ви ніколи не чистили велику підставку для ножів, адже отвори дуже вузькі і незручні. Скористайтеся феном, щоб видалити залишки їжі з ножів, які могли лишитися у порожній підставці.

      8. Вентиляційні решітки

      Найкраще чистити їх м'якими щітками зі щетиною. Фільтри для кондиціонерів можуть потребувати миття, але у цьому випадку краще прочитати інструкцію від пристрою.

      9. Як освіжити раковину

      Щоб уникнути неприємного запаху, пропустіть крізь зливний отвір кілька шкірок лимона і промийте холодною водою.

      Як часто варто прибирати вдома: інфографіка

      прибирання інфографіка

      Легкого і вдалого весняного прибирання!

      Читайте такоЖ:
      blog_ava
      Українка Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки світу: фото та відео
      сьогодні
      1576
      Теги: Новини України LifeStyle Новини нерухомості Поради Декор і дім
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      сьогодні , 09:00 Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      3094
      Від "ель-класіко" до львівського дербі: топ-матчі вихідних
      сьогодні , 09:00 Від "ель-класіко" до львівського дербі: топ-матчі вихідних
      Ігор Саджениця 152
      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      сьогодні , 08:40 "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      Артем Овдієнко 481
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сьогодні , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 2553
      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      1 березня , 22:00 Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      Ольга Черненко 1423
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук