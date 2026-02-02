Китай помог России втрое увеличить производство ракет для "Искандеров"

Экспорт из Китая втрое увеличил производство баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" в России. Ключевую роль сыграли поставки важных материалов двойного назначения, без которых производство было бы невозможным.

Однако это лишь часть масштабной помощи КНР российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает Defense Express.

Какую роль играет Китай в производстве российских ракет?

Экспорт из Китая существенно повлиял на способность России наращивать производство ракет. Аналитический центр CSIS зафиксировал, что благодаря поставкам из КНР объемы были значительно увеличены по сравнению с началом полномасштабной войны.

В частности, начиная с февраля 2022 года и на тот момент Россия изготовила всего 36 баллистических ракет 9М723, входящих в состав оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", при расходе аж 744 за указанный период. В то же время уже в ноябре 2023 года речь шла об объеме производства аж 30 снарядов этого типа ежемесячно. То есть изготовление 9М723 выросло втрое.

Кроме того, Китай предоставил России критически важные ресурсы – прежде всего 70 % импорта перхлората аммония в 2024 году, который является основой твердого ракетного топлива. В дополнение к этому Поднебесная значительно расширила поставки товаров двойного назначения, включая высокотехнологичное оборудование, необходимое для производства ракет и беспилотников.

Как еще расширяются российские возможности благодаря Китаю?