Китай помог России втрое увеличить производство ракет для "Искандеров"
- Экспорт из Китая позволил России втрое увеличить производство баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М".
- Китай предоставляет России критически важные материалы, такие как перхлорат аммония, и другое оборудование, необходимое для производства ракет и беспилотников.
Экспорт из Китая втрое увеличил производство баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" в России. Ключевую роль сыграли поставки важных материалов двойного назначения, без которых производство было бы невозможным.
Однако это лишь часть масштабной помощи КНР российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщает Defense Express.
Какую роль играет Китай в производстве российских ракет?
Экспорт из Китая существенно повлиял на способность России наращивать производство ракет. Аналитический центр CSIS зафиксировал, что благодаря поставкам из КНР объемы были значительно увеличены по сравнению с началом полномасштабной войны.
В частности, начиная с февраля 2022 года и на тот момент Россия изготовила всего 36 баллистических ракет 9М723, входящих в состав оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", при расходе аж 744 за указанный период. В то же время уже в ноябре 2023 года речь шла об объеме производства аж 30 снарядов этого типа ежемесячно. То есть изготовление 9М723 выросло втрое.
Кроме того, Китай предоставил России критически важные ресурсы – прежде всего 70 % импорта перхлората аммония в 2024 году, который является основой твердого ракетного топлива. В дополнение к этому Поднебесная значительно расширила поставки товаров двойного назначения, включая высокотехнологичное оборудование, необходимое для производства ракет и беспилотников.
Как еще расширяются российские возможности благодаря Китаю?
Издание The Telegraph сообщило, что именно из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Издание подсчитало, что стоимость этих компонентов составляет более 10 миллиардов долларов. Также Москва получает от китайского союзника платы платы памяти для высокоточного оружия и истребителей.
Китай может помогать России совершенствовать "Шахеды". Как пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, речь идет об усовершенствовании управления БПЛА, а для этого используется mesh-связь или прямая с ретрансляторами, или связь со спутником.
В конце декабря 2025 года Зеленский отметил, что наблюдается увеличение связей России с субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. Он констатировал, что были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим энергообъектам.