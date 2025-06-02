Восстановлению не подлежит: Украина поразила А-50 на аэродроме "Иваново" – спутниковые снимки

Украина во время спецоперации "Паутина" поразила 41 российский самолет. Среди них "глаза оккупантов" А-50.

Он дислоцировался на аэродроме "Иваново". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спутниковые снимки MizarVision и мониторинговые каналы.

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А-50 восстановлению не подлежит

Спутниковые снимки подтверждают, что самолет ДРЛВ А-50У на аэродроме "Иваново" таки был поражен.

Мониторинговые каналы утверждают, что самолет восстановлению не подлежит.

Напомним, что аэродром "Иваново" был среди 5 аэродромов, которые атаковали украинские дроны. Также под прицелом были "Оленья", "Белая", "Дягилево", "Воскресенск".

Источники также сообщали, что среди пораженных самолетов был и А-50.

"Предположительно, спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе "Иваново" (следы повреждений на перроне до сих пор видно)", – сообщил паблик Geoint, который специализируется на анализе геопространственных данных.

Последствия атаки на "Иваново" / Спутниковые снимки MizarVision

А-50 – это буквально глаза оккупантов. И, к слову, Украина уже не впервые атаковала этот российский самолет. Такое происходило по меньшей мере дважды.

Этот самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. Его также можно использовать как командный пункт, а также для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

А-50 стоит примерно 300 – 400 миллионов долларов. К тому же новый такой самолет россиянам негде брать.