А "хлопок" все цветет: в Севастополе слышали взрыв, оккупанты отчитываются о работе ПВО возле Бельбека
21 августа 2022 , 21:43Читати новину українською
Вечер "хлопка" в Крыму продолжается. На очереди Севастополь, в частности, Бельбек. Там говорят о работе ПВО.
Между тем, российские СМИ говорят, что в Севастополе "прилетело" в район Нахимовского училища. Впоследствии начались мантры о работе ПВО.
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Как проходит "хлопковый вечер" в Крыму
В Крыму продолжается сезон "хлопка" для оккупантов. В этот раз в Севастополе. оккупанты пытаются порадовать себя работой ПВО и говорят, что якобы "все цели сбивают".
В Крыму работает ПВО: смотрите видео
Впоследствии "хлопок" дошел и до Бахчисарая. Там также оккупанты говорят о работе ПВО – новых версий у них нет.