А "хлопок" все цветет: в Севастополе слышали взрыв, оккупанты отчитываются о работе ПВО возле Бельбека

Вечер "хлопка" в Крыму продолжается. На очереди Севастополь, в частности, Бельбек. Там говорят о работе ПВО.

Между тем, российские СМИ говорят, что в Севастополе "прилетело" в район Нахимовского училища. Впоследствии начались мантры о работе ПВО.

К теме Сообщают о работе ПВО оккупантов в Симферополе, а в Саках – новый "хлопок"

Как проходит "хлопковый вечер" в Крыму

В Крыму продолжается сезон "хлопка" для оккупантов. В этот раз в Севастополе. оккупанты пытаются порадовать себя работой ПВО и говорят, что якобы "все цели сбивают".

В Крыму работает ПВО: смотрите видео

Впоследствии "хлопок" дошел и до Бахчисарая. Там также оккупанты говорят о работе ПВО – новых версий у них нет.