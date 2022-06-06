А по чему вы еще не били, – Пионтковский резко ответил на пугалки Путина

Путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил" из-за поставок оружия Украине. Однако своими циничными угрозами он никого не испугает.

Об этом эксклюзивно в интервью с Романом Цымбалюком сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он четко ответил на подобные "пугалки" кремлевского диктатора Путина.

Внимание Данилов ответил на угрозы Путина избивать "туда, куда еще не бил"

По его словам, если Украина даже без снабжения оружием борется с "второй армией мира" и не дала захватить Киев за три дня, то очевидно, что Путин боится новых поставок. Потому и угрожает "бить туда, куда еще не бил".

Однако проблема состоит в том, что российская армия и так кипит по гражданским и детям, жилищной инфракрасной одежде.

И это они еще угрожают, мол, мы будем использовать новые меры, бить по новым целям. А почему вы еще не били вообще? Сколько уже погибло мирных людей,

– возмутился Пионтковский.

Полностью интервью Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

Что известно о последних угрозах Путина

Путин в интервью на одной из своих пропагандистских помоек пообещал применять свои средства поражения по тем объектам, удары по которым пока не наносились, если Украина получит ракеты дальнего действия.

Российский президент также назвал это "заполнением потерь украинской боевой техники" и якобы "ничего не меняет на самом деле".

Данилов ответил на угрозы Путина

Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов ответил на такие откровенно циничные заявления главы страны-агрессорки. Свое мнение он высказал 24 канала.

Секретарь СНБО объяснил, что кремлевский глава предлагает, чтобы мы не получили оружие, сдались и подписали капитуляцию.

По словам командира оперативно-тактической группировки "Север", Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – добавил Данилов.