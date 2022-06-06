Про це ексклюзивно в інтерв'ю з Романом Цимбалюком сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він чітко відповів на подібні "лякалки" кремлівського диктатора Путіна.

Увага Данілов відповів на погрози Путіна бити "туди, куди ще не бив"

За його словами, якщо Україна навіть без постачання зброї бореться з "другою армією світу" і не дала захопити Київ за три дні, то очевидно, що Путін боїться нових поставок. Тому й погрожує "бити туди, куди ще не бив".

Однак проблема у тому, що російська армія і так гатить по цивільних та дітях, житловій інфраструрі.

І це вони ще погрожуть, мовляв, ми будемо використовувати нові заходи, бити по нових цілих. А по чому ви ще не били узагалі? Скільки вже загинуло мирних людей,

– обурився Піонтковський.

Повністю інтерв'ю Цимбалюка з Піонтковським: дивіться відео

Що відомо про останні погрози Путіна

Путін в інтерв'ю на одній зі своїх пропагандистських помийок пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, удари по яких поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.

Російський президент також назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".

Увага! За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ", Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Данілов відповів на погрози Путіна

Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов чітко відповів на такі відверто цинічні заяви глави країни-агресорки. Свою думку він висловив 24 каналу.

Секретар РНБО пояснив, що кремлівський глава пропонує, щоб ми не отримали зброю, здалися та підписали капітуляцію.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – додав Данілов.