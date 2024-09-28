Не только Насралла: в Бейруте в результате удара Израиля мог погибнуть ряд генералов

Вчера, 27 сентября, Израиль нанес удар по Бейруту, в результате чего погиб Хасан Насраллы. Однако очевидно из-за атаки погиб не только он, но и многие другие генералы.

В частности, среди них мог оказаться Аббас Нилфорушан. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ.

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Аббас Нилфорушан, вероятно, погиб

Согласно обнародованной информации, официальные лица Исламского режима в Иране подтверждают, что несколько командующих во время ударов ЦАХАЛ по столице Ливана в пятницу, 27 сентября, погибли.

В этом списке может быть и заместитель командующего Оперативного командования "Корпуса стражей исламской революции" Аббас Нилфорушан.

Нилфорушан руководил оперативным командованием КСИР, которое непосредственно участвует в различных военных и охранных операциях, включая подавление протестов в Иране и военные действия за рубежом, в частности в Сирии,

– пишет Clash Report.

Что такое КСИР

Корпус стражей Исламской революции – это уникальное формирование, которое, де-факто, сегодня контролирует весь Иран и имеет тесные связи с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Созданная после Исламской революции 1979 года для защиты клерикальной руководящей системы, Корпус имеет собственные сухопутные силы, флот и воздушные силы, которые контролируют стратегическое вооружение Ирана. Именно Иран военно и финансово поддерживает ливанскую "Хезболлу".

К слову, незадолго до этого "Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Саида Хасана Насраллы в результате удара Армии обороны Израиля накануне по штаб-квартире в Бейруте.