Так, Аслан Бжани считает, что Абхазию нужно оградить от "внешних угроз". Об этом говорится на сайте его "администрации", информирует 24 Канал.
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В Абхазии силовиков перевели в усиленный режим
Глава государства провел рабочее совещание с начальником государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем службы государственной безопасности Робертом Киутом,
– отметили в сообщении.
Бжани приказал перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за протестов в Тбилиси. В "администрации" подчеркнули, что в настоящее время в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с Абхазией от различных "внешних угроз".
Зеленский предлагает использовать опыт Украины для деоккупации Приднестровья и Абхазии
Недавно Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. В частности, он упомянул о Приднестровье и Абхазии.
"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", – отметил украинский президент.
Масштабные протесты в Грузии
- Грузинские власти пытались продвинуть закон об иноагентах, фактически повторяющий законодательство России.
- Поэтому люди устроили протесты, после чего правящая партия отозвала законопроект из парламента.
- В то же время власти жаловались, что на законопроект наложили якобы ложный ярлык "российского закона".
- 9 марта протесты снова возобновились. Люди требовали освободить всех протестующих, задержанных во время прошлых акций, а также дать обещание по поводу скандальной инициативы.