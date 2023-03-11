Так, Аслан Бжані вважає, що Абхазію потрібно захистити від "зовнішніх загроз". Про це мовиться на сайті його "адміністрації", інформує 24 Канал.
До речі Хай дочекаються фіналу, – Подоляк про переживання Кремля щодо Абхазії та Осетії
В Абхазії силовиків перевели у посилений режим
Глава держави провів робочу нараду з начальником державної служби охорони Дмитром Дбаром та головою служби державної безпеки Робертом Кіут,
– зазначили у повідомленні.
Бжані наказав перевести особовий склад силових структур на посилений режим роботи через протести у Тбілісі. В "адміністрації" підкреслили, що наразі у полі діяльності силових структур – широке коло питань, пов'язаних з Абхазією від різних "зовнішніх загроз".
Зеленський пропонує використати досвід України для деокупації Придністров'я й Абхазії
Нещодавно Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Зокрема, він згадав про Придністров'я та Абхазію.
"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені – від Придністров'я і Абхазії до Північних територій", – зазначив український президент.
Масштабні протести у Грузії
- Грузинська влада намагалася просунути закон про іноагентів, який фактично повторює законодавство Росії.
- Через це люди влаштували протести, після чого правляча партія відкликала законопроєкт з парламенту.
- Водночас влада бідкалася, що на законопроєкт наклали начебто хибний ярлик "російського закону".
- 9 березня протести знову поновилися. Люди вимагали звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій, а також дати обіцянку щодо скандальної ініціативи.