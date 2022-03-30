В Абхазии заявили, что не собираются становиться частью России

В 2008 году после нападения России на Грузию были образованы две квазиреспублики – Южная Осетия и Абхазия, Первая из них заявила о намерении присоединиться к России через 14 лет. Вторая заявляет, что не намерена, ведь это невозможно.

Абхазия и Южная Осетия по всему миру признаются частью Грузии. И только пять стран считают, что это независимые государства – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. При этом Сирия к этому списку присоединилась только после того, как Россия помогла сирийскому диктатору Башару аль-Асаду в войне против собственного народа.

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Даже после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и признала его своей территорией, Абхазия и Южная Осетия продолжали сохранять "независимость", хотя и находились под полным протекторатом России.

Но 30 марта 2022 года глава Южной Осетии заявил, что они разрабатывают механизм для вхождения в состав России.

В Абхазии заявили, что даже не рассматривают такой вариант. И ссылаются на так называемую конституцию страны, где указано о "независимости" государства и запрете на ее изменение, если речь идет о "ликвидации независимости республики".

Следует добавить, что Россия удерживала на территории Абхазии и Южной Осетии свои армии. Но понеся большие потери в войне против Украины, отозвала оттуда 2 тысячи своих военных, чтобы направить в Украину. Но это не дало желаемого результата. Украинская разведка сообщила, что почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп базы оккупантов в Южной Осетии отказался воевать в Украине.