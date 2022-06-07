Абонементы на погребение в России скоро станут реальностью, – политолог
Количество ликвидированных российских захватчиков, вторгшихся на нашу землю, постоянно растет. Однако в стране-агрессорке пытаются скрыть от своих граждан реальное число погибших
Об этом сообщил 24 каналу политолог Олег Саакян . Он подчеркнул, что ситуация в России с количеством жертв на российско-украинской войне очень затруднительна.
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Подчищают списки погибших
По его словам, сейчас в России произошло еще одно важное изменение. В стране-агрессорке решением суда запретили публиковать данные по потерям.
Политолог подчеркнул, что это было сделано не политическим решением, которое нужно было публиковать, а тихо – решением суда. Он отметил, что в России даже начали подчищать задним числом стены памяти, которые уже сейчас создавали в сети, разных медиа и даже физически.
Ситуация довольно затруднительная, и абонементы на погребение в России скоро станут реальностью. По крайней мере, уже объявляют тендеры на это захоронение,
– заметил Саакян.
Запрос общества растет
Как отметил политолог, сейчас все эти "стены памяти" в России подчищаются, поскольку цифры очень велики. В то же время, они не совпадают с реальными, которые официально объявил Кремль.
Запрос общества начинает расти на оглашение этих цифр, поскольку в некоторых регионах, к примеру, в Дагестане, цифра официально озвученных перевалила уже за 200,
– отметил Саакян.
По его словам, это для России становится вызовом и проблемой. Именно поэтому, когда речь идет о смерти российских кафиров и массовых заказах их захоронений от власти – это означает лишь один из истоков того, какая ситуация с погибшими военными государства-агрессорки.
Номерные могилы
"Думаю, что и это запретят - публиковать данные, некрологи, анонсы захоронений военных. Узнают об этом позже. Кроме того, вероятно, на местах захоронений даже не будут указывать их имена - только номера", - предположил политолог.
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Также Саакян добавил, что, возможно, уже после завершения российско-украинской войны в России повесят таблички и скажут, кто там похоронен. Однако до этого будут только номерные могилы.
Саакян рассказал, как Россия подчищает списки погибших военных: смотрите видео
В России суд запретил публиковать данные о потерях личного состава
- Россия продолжает скрывать безумные потери личного состава на войне, которую она развязала против Украины. В СМИ страны-агрессорки сообщили, что все данные об их погибших военных в Украине были засекретены.
- По информации, в Калининградской области суд объявил "запрещенной информацией" список погибших в Украине. Отмечается, что официальные списки мертвых русских солдат были размещены на сайтах Сети городских порталов.
- По мнению российского суда, такие данные "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций" и относятся к "государственной тайне". После этого циничного решения все ресурсы с такой информацией удалили перечни погибших россиян на войне в Украине.