Абонементы на погребение в России скоро станут реальностью, – политолог

Количество ликвидированных российских захватчиков, вторгшихся на нашу землю, постоянно растет. Однако в стране-агрессорке пытаются скрыть от своих граждан реальное число погибших

Об этом сообщил 24 каналу политолог Олег Саакян . Он подчеркнул, что ситуация в России с количеством жертв на российско-украинской войне очень затруднительна.

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Подчищают списки погибших

По его словам, сейчас в России произошло еще одно важное изменение. В стране-агрессорке решением суда запретили публиковать данные по потерям.

Политолог подчеркнул, что это было сделано не политическим решением, которое нужно было публиковать, а тихо – решением суда. Он отметил, что в России даже начали подчищать задним числом стены памяти, которые уже сейчас создавали в сети, разных медиа и даже физически.

Ситуация довольно затруднительная, и абонементы на погребение в России скоро станут реальностью. По крайней мере, уже объявляют тендеры на это захоронение,

– заметил Саакян.

Запрос общества растет

Как отметил политолог, сейчас все эти "стены памяти" в России подчищаются, поскольку цифры очень велики. В то же время, они не совпадают с реальными, которые официально объявил Кремль.

Запрос общества начинает расти на оглашение этих цифр, поскольку в некоторых регионах, к примеру, в Дагестане, цифра официально озвученных перевалила уже за 200,

– отметил Саакян.

По его словам, это для России становится вызовом и проблемой. Именно поэтому, когда речь идет о смерти российских кафиров и массовых заказах их захоронений от власти – это означает лишь один из истоков того, какая ситуация с погибшими военными государства-агрессорки.

Номерные могилы

"Думаю, что и это запретят - публиковать данные, некрологи, анонсы захоронений военных. Узнают об этом позже. Кроме того, вероятно, на местах захоронений даже не будут указывать их имена - только номера", - предположил политолог.

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Также Саакян добавил, что, возможно, уже после завершения российско-украинской войны в России повесят таблички и скажут, кто там похоронен. Однако до этого будут только номерные могилы.

Саакян рассказал, как Россия подчищает списки погибших военных: смотрите видео



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