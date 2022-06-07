Про це повідомив 24 каналу політолог Олег Саакян. Він наголосив, що ситуація в Росії із кількістю жертв на російсько-українській війні дуже скрутна.

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Підчищають списки загиблих

За його словами, зараз в Росії відбулась ще одна важлива зміна. У країні-агресорці рішенням суду заборонили публікувати дані щодо втрат.

Політолог наголосив, що це зробили не політичним рішенням, яке потрібно було публікувати, а тихо – рішенням суду. Він зазначив, що в Росії навіть почали підчищати заднім числом стіни пам'яті, які вже зараз створювали у мережі, різних медіа і навіть фізично.

Ситуація доволі скрутна, і абонементи на поховання в Росії скоро стануть реальністю. Принаймні вже оголошують тендери на це поховання,

– зауважив Саакян.

Запит суспільства зростає

Як наголосив політолог, зараз всі ці "стіни пам'яті" в Росії підчищають, оскільки цифри дуже великі. Водночас вони не збігаються з реальними, які офіційно оголосив Кремль.

Запит суспільства починає зростати на оголошення цих цифр, оскільки в деяких регіонах, до прикладу, у Дагестані, цифра офіційно озвучених перевалила вже за 200,

– зазначив Саакян.

За його словами, це для Росії стає викликом та проблемою. Саме тому, коли мовиться про смерті російських окупантів та масові замовлення їхніх поховань від влади – це означає лише один з витоків того, яка насправді ситуація із загиблими військовими держави-агресорки.

Номерні могили

"Думаю, що і це заборонять – публікувати дані, некрологи, анонси поховань військових. Дізнаватимуться про це пізніше. Крім того, ймовірно, на місцях поховань навіть не вказуватимуть їхніх імен – лише номери", – припустив політолог.

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Також Саакян додав, що, можливо, вже після завершення російсько-української війни в Росії повісять таблички та скажуть, хто саме там похований. Однак до цього будуть лише номерні могили.

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