"Аборт" через 30 лет невозможен – Украина выросла и будет сражаться

"СССР – это труп огромного великана-людоеда, который умер, но его не похоронили. И он лежит и гниет в России, выделяя трупный запах. От него не спрятаться. Ты приходишь к девушке домой, красивая квартира, ты с цветами, торт, но даже когда окна закрыты, все пропитано этим трупным запахом".

Імперия зла превратилась во франкенштейна

Примерная цитата из интервью Владимира Сорокина. Лет 10 назад. Сейчас Россия напялила на себя этот труп как карнавальный костюм. Получился уродливый и смердящий токсичный франкенштейн из старой империи, совка и коррупции.

Советуем Путин не оставит нас в покое: вариантов только два

Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу сейчас по русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы.

Как мантру каждый день я слышу — всему виной один человек, от его настроения зависит все. Он сидит в Кремле или бункере и потерял связь с реальностью.

Проблема в том, что многим, даже среди креативного класса России, на самом деле эта жесткая вертикальная имперская система вполне ок. Царь кажется крутым, сильным, а Крым "нашим". Говорит складно, даже шутит. И даже прикольно, если однажды "е***м" по Киеву или Вашингтону. Агрессия и империя для них сексуальна. И таких людей абсолютное большинство!

Молчаливое согласие, подписанное кровью

Признание боевиков на оккупированных территориях Донбасса подписал не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян! Те, кому не нравится, – молчат. Это наверное такой важный современный навык, не замечать, что ты живешь в полицейском авторитарном государстве-агрессоре. Делать вид, убеждая себя и своих близких, что это не ты и к тебе не относится.

Но! "Слева рестик – справа арестик". Прочитал это выражение под постом одного сбежавшего недавно из России талантливого фотографа. Если ты живешь в полицейском государстве, это только вопрос времени, когда за тобой придут.



В который раз выбрав свободу, украинцы готовы сражаться за нее до конца / Фото Валентины Полищук, 24 канал

А если люди не молчат, их выдавливают из страны как прыщи. За границу или за решетку.

Поэтому огромный респект всем в РФ или Республике Беларусь, кто выходил на протесты и не боялся говорить правду и столкнулся с судами, тюрьмами, преследованиями или был вынужден уехать из страны. Вы – настоящие Герои. Надеюсь, однажды вас станет намного больше.

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Пропасть между волей и рабством

Быть свободным или нет – это выбор, который каждый делает для себя сам, без привязки к географии, комфорту, доходу и обстоятельствам. Все эти исторические экскурсы и разговоры о роковой ошибке 89 года – гебистская х**ня.

Россия так и не может осознать, принять и поверить, что мы действительно разные. У них в ДНК – царь и страх, у нас – свобода. Украина уже состоялась и окрепла как страна и как нация. Нам 1500 лет, но мы – стартап. И у нас большое будущее. Так как каждой угрозой, каждым таким шагом Россия фактически делает нас сильнее.

"Аборт" через 30 лет невозможен. Это убийство. Но "ребенок" вырос и будет сражаться. Точка невозвращения в прошлое давно пройдена.

Свобода это выбор, который мы в Украине сделали и в 1991 и в 2004 и в 2014. И делаем это выбор каждый день. Ведь распробовав свободу однажды, ты уже не сможешь жить иначе.

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