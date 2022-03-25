Абрамович примет участие в переговорном процессе России и Украины: его кандидатуру одобрил Путин

После провала всех своих планов и уничтожения экономики из-за санкций Россия включила задний ход и хочет договариваться. Одним из участников переговорного процесса должен стать олигарх Роман Абрамович.

Российский диктатор Владимир Путин согласовал участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Как сообщает Financial Times, Абрамович уже встретился с представителем Офиса Президента и обсудил организацию переговорного процесса.

Читайте также Появляется все большее подтверждение намерений России применить ядовитые вещества против Украины

Источники утверждают, что Абрамович заявил о готовности "сделать все, что может". Олигарх сосредоточился на гуманитарных вопросах и провел встречи с возможными посредниками, в частности экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

Самолет Абрамовича был замечен в Израиле и Турции. Израиль опроверг влияние олигарха на переговоры, а Турция отказалась давать комментарии.

Смотрите также – Каждый день становятся все ласковее и тише, – Арестович о переговорах с Россией