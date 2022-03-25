Російський диктатор Володимир Путін погодив участь олігарха Романа Абрамовича у переговорах з Україною. Як повідомляє Financial Times , Абрамович уже зустрівся з представником Офісу Президента та обговорив організацію переговорного процесу.

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Джерела стверджують, що Абрамович заявив про готовність "зробити усе, що може". Олігарх зосередився на гуманітарних питаннях та провів зустрічі з можливими посередниками, зокрема, з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером.

Літак Абрамовича було помічено в Ізраїлі та Туреччині. Ізраїль заперечив вплив олігарха на переговори, а Туреччина відмовилася давати коментарі.

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