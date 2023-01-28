Абрамович упускает шансы спастись от санкций как миротворец, – WSJ

Российский олигарх Роман Абрамович рискует почувствовать действие санкций, потому что его шансы стать посредником в достижении мира между Украиной и Россией падают.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что уже почти год, как Роман Абрамович "безнадежно пытается помочь остановить войну в Украине", чтобы спасти свою репутацию на Западе и свои 15 миллиардов долларов - но эта попытка провальна, а давление на его активы только растет.

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Западные чиновники надеялись, что Абрамович сможет проложить путь к переговорам с диктатором Путиным, с которым он имеет тесные связи.

Однако со временем надежды, что Абрамович может сыграть хоть какую-то роль в налаживании диалога в условиях войны, уменьшились.

После того, как мирные переговоры, которые он помог организовать в апреле, провалились, он теперь способствует заключению соглашений по обмену пленными, а также вывозу зерна из Украины и аммиака из России.

В США воздерживаются от санкций против Абрамовича

Официальные лица в США заявили, что их отношение к Абрамовичу становится все более неоднозначным. Пока они воздержались от введения санкций вслед за Великобританией, Канадой и Европой по просьбе Украины.

Украина недавно добавила Абрамовича в собственный санкционный список, хотя санкции приостановлены до тех пор, пока не будут возвращены все военнопленные.

Больше об этом Абрамович – единственный россиянин, против которого Украина ввела санкции с условием: при чем здесь пленные

В сентябре Абрамович был вовлечен в обмен пленными между Украиной и Россией. Он помог усадить на частный самолет на Юге России 10 человек, среди которых были британские и американские бойцы, захваченные в Украине.

Сам Абрамович не возвращался в Лондон уже больше года, и санкции не позволяют ему туда ездить.

Издание цитирует советника Офиса Президента Михаила Подоляка, отмечавшего, что в дискуссиях между Россией и Украиной Абрамович "может играть определенную роль, но это не та роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса".

Несмотря на отсутствие прогресса в содействии мирному урегулированию, "Абрамович остается посредником, приемлемым для Путина, Украины и ее союзников, говорят люди, близкие к Кремлю",

– говорится в статье.

По словам людей, близких к Абрамовичу и Кремлю, олигарх встречался с Путиным и имел несколько телефонных разговоров с ним с самого начала полномасштабного вторжения. У него также есть прямая связь с руководителем администрации президента России Антоном Вайно.

Какая роль Абрамовича пока

Журналисты отметили, что Абрамович доносит украинскую точку зрения непосредственно Путину, а затем передает позицию Кремля непосредственно Киеву. Олигарх помогает в проведении небольших обменов пленными каждые несколько недель.

Западные чиновники все же подвергают сомнению мотивацию Абрамовича, потому что понимают, что таким образом он пытается избежать санкций, а вот близкие к олигарху люди говорят, что тот якобы "одержим идеей спасти жизнь и улучшить условия в Украине".

Давление на активы Абрамовича растет

В то же время, пока российский олигарх ждет возможности договориться о мире, давление на его активы растет: прокуроры в нескольких юрисдикциях пытаются арестовать часть его состояния, чтобы профинансировать восстановление Украины.

Канадское правительство применило новый закон, чтобы попробовать конфисковать 26 миллионов долларов, якобы связанные с Абрамовичем. Канада хочет передать эти деньги Украине.

Футбольный клуб "Челси" продали группе, возглавляемой совладельцем команды "Лос-Анджелес Доджерс" Тоддом Боулом, при условии, что около 3 миллиардов долларов из вырученных средств пойдут на помощь пострадавшим в войне в Украине.