По словам советника главы ОП Сергея Лещенко, Данильченко стала гауляйтером от России на оккупированной территории. Сейчас она не только распространяет ложь об Украине. А и участвует в пропагандистской деятельности государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Какую пропаганду распространяет Данильченко

Депутат снимается в разных роликах, и их потом ретранслируют российские пропагандистские ресурсы. В частности, одно из таких видео вышло в эфире Russia Today. Там она рассказывает о якобы распространении гуманитарной помощи от имени кадыровцев.

Это циничный образец того, как Россия манипулирует общественным мнением. Сначала они устраивают гуманитарную катастрофу, разрушают украинские города, а затем приезжают и раздают подачки,

– подчеркивает Лещенко.

Политик добавляет, что таким образом оккупанты пытаются представить себя в виде миротворцев и гуманистов. Но на самом деле это абсолютно циничная манипуляция с целью исказить реальность.

"В очередной раз напоминаю: те коллаборационисты, которые перешли на сторону государства-агрессора, впоследствии получат неотвратимое наказание. А ролики, которые они показывают, в том числе и на кадыровских ресурсах, станут доказательством их подрывной деятельности против государства Украина", – подытожил Лещенко.

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