За словами радника очільника ОП Сергія Лещенка, Данильченко стала гауляйтером від Росії на окупованій території. Зараз вона не лише поширює неправду про Україну. А і бере участь у пропагандистській діяльності держави-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Яку пропаганду поширює Данильченко

Депутатка знімається у різних роликах, і їх потім ретранслюють російські пропагандистські ресурси. Зокрема, одне таких відео вийшло в ефірі Russia Today. Там вона розповідає про начебто поширення гуманітарної допомоги від імені кадирівців.

Це цинічний зразок того, як Росія маніпулює громадською думкою. Спочатку вони створюють гуманітарну катастрофу, руйнують українські міста, а потім приїжджають і роздають подачки,

– наголошує Лещенко.

Політик додає, що таким чином окупанти намагаються представити себе у вигляді миротворців і гуманістів. Але насправді це є абсолютною цинічною маніпуляцією з метою спотворити реальність.

"Вкотре нагадую: ті колабораціоністи, що перейшли на бік держави-агресорки згодом отримають невідворотне покарання. А ролики, які вони показують, зокрема і на кадировських ресурсах, стануть доказом такої їхньої підривної діяльності проти держави Україна", – підсумував Лещенко.

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